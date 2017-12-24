EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
مكرم: 2000 دينار سبب الاعتداء على مصري بالأردن
الأحد 24 ديسمبر 2017 08:47 م
الدينار الأردني
أخر الأخبار
الدينار الأردني
أحمد صبرى
قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مساء اليوم الأحد، إن المواطن المصري الذي اعتدى عليه بالأردن، أصيب بنزيف فى المخ، سببه خلاف مادى مع بعض الأردنيين قدره ألفي دينار تم أخذها منه، وليس بسبب خلاف عنصري.
وأضافت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج رأي عام الذى يبث على شاشة TEN أن الحكومة الأردنية قررت تحمل نفقات علاج المواطن المصاب وتم ضبط أحد الاثنين اللذين تعرضا للمواطن وجارى البحث عن الآخر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا