مجد القاسم: نكتة بايخة.. أؤكد به أنني موجود رغم منغصات الحياة

مجد القاسم 6

- أنا من أوائل المطربين الذي قدموا أغنيات للقدس

- من حق أي شخص أن يقول ما يريد والكلمة النهائية للجمهور



حوار – أحمد حمدي



اختفى النجم السوري مجد القاسم فترة طويلة عن الأنظار والساحة الفنية، ثم عاد بألبوم غنائي جديد الأيام الماضية "نكتة بايخة" ليؤكد به أنه مازال موجودا بقوة، وأنه لا يمكن في عالم الغناء أن يسحب جيل البساط من جيل سبقه، ويوجه من خلاله رسالة للجمهور.



"المال" تحدثت مع القاسم عن ألبومه الجديد، وأسباب غيابه فترة كبيرة عن الساحة الفنية، وعدم مشاركته في حفل القرن الذي ضم 25 مطربا من مطربي التسعينيات، ورأيه في برامج المواهب الفنية، والأغنيات الوطنية، ورده على الفنانة شيرين عبدالوهاب، وإلى نص الحوار.



أكد النجم السوري مجد القاسم أنه من أوائل المطربين الذين قدموا مؤخرا أغنيات وطنية عن قضية القدس المطروحة حاليا على الساحة بقوة، وهي أغنية "مسجد الأقصى يا أمة" وتعدت نسبة مشاهدتها 100 ألف مشاهدة على صفحته على فيس بوك في فترة قصيرة وعلى يوتيوب أيضا، مؤكدا أن دور الفن هو أن يخدم دائما أي قضية وطنية، ونقول دائما في وطننا العربي الفن والكرة وحدتنا وعوضتنا عن تفرقة السياسة لنا، لذلك الفن يجب أن يقدم رسالة حقيقية للناس.



ونفى ما قالته الفنانة شيرين عبدالوهاب الفترة الماضية بشأن أنه لا يوجد في مصر حاليا نجوم سوى تامر حسني، ومحمد حماقي متناسية جيل التسعينيات بأكمله، مما أغضب الكثير من مطربيه فقال: كل فنان يقدم عطاءه وفنه لجمهوره ولا يمكن أن يسحب جيل البساط من جيل آخر، ومن حق أي شخص أن يقول ما يريد لكن الكلمة النهائية والفاصلة للجمهور، مؤكدا أن الصدى الذي حققه ألبومه الجديد "نكتة بايخة" الذي طرح اليومين الماضيين يؤكد كلامه.



وأضاف في حديثه للمال أن ألبومه تأخر طرحه فترة طويلة بسبب الظروف السياسية التي نعيشها منذ سنوات، فقد كان من المفترض طرحه منذ فترة طويلة، لكن حينما طرح للجمهور حقق صدى جيد.



وقال إنه يوجه رسالة للناس من خلال ألبومه الجديد إن الحياة يجب أن تستمر رغم المنغصات التي نواجهها، وأنه انتشر فن رديء للغاية في الوطن العربي أريد أن أقول للناس أنا مازلت موجودا وبقوة.



وألفت إلى أنه قرر تسمية البومه الغنائي الجديد " نكتة بايخة " لان الاسم سيكون مفاجئا للناس بدرجة كبيرة ، مشيراالى ان الهدف هو جذب المستمع للأغنية، وحينما يدرك محتواها سيعلم أنها أغنية مهمة وليست أغنية خفيفة لأنها تحمل طابعا دراميا تتحدث عن الواقع المرير الذي نعيشه في وطننا العربي، وقد حققت بالفعل نسبة مشاهدة جيدة على يويتوب منذ طرحها.



وتابع أنه قام خلال الأيام الماضية بتصوير أغنيتين من الألبوم هما: "يا رايق" و"المرسيدس" مع شقيقه محجوب، فقام بتصوير "يا رايق" بطريقة الفيديو كليب مع الأطفال ليظهر بشكل مختلف، وذلك حتى يخرج الجمهور من همومه ومشاكله من خلال أغنية دمها خفيف نوعا ما، لافتا إلى أن الأغنية الثانية "المرسيدس "هي ثاني أغنية يقدمها مع شقيقه محجوب بعد أغنية "بيتك بيتك"، لكن أغنية "المرسيدس" مختلفة في موضوعها وفيها طرب حقيقي ودبكة أيضا.



ونوه القاسم إلى أنه لم يشارك في حفل القرن الذي أقيم الأيام الماضية، وشارك فيه 25 مطربا من فترة التسعينيات لأنه لم تعرض عليه المشاركة فيه، ولم يتابع مجرياته رغم أن الفكرة رائعة، لكن لو كانت نظمت بشكل جيد وقدمت لها دعاية كبرى كانت ستحقق نجاحا كبيرا.



وأكد مجد أن الدويتو الغنائي لو كان موضوعه وفكرته مختلفة بين المطرب والمطربة يكون مميزا، مضيفا أن الإنتاج أصبح صعبا للغاية، والمطربون يتجهون لتقديم دويتهات لأنها مختلفة، وتجعلهم متنوعين في أعمالهم الفنية لكنه لا يفكر في تقديم دويتو جديد مع أي مطربة حاليا.



وأوضح أن الأوضاع السياسية في سوريا والأزمة التي يعشيها وطنه منذ سنوات وحتى الآن أثر بشكل سلبي للغاية على الحركة الفنية في سوريا، متمنيا أن تتحسن الأحوال الفترة المقبلة ويعود الجمهور للسلام والموسيقى والفن مرة أخرى.



وأكد أن نجاح الأغنية الشعبية الفترة الأخيرة عن أي أغنية عاطفية ليس له تفسير أو عوامل معينة وإنما هو رزق ونصيب من ربنا لأي مطرب شعبي يحقق نجاحا فيها، موضحا أن مود الناس تغير كثيرا بعد ثورات الربيع العربي السنين الماضية، وتدهور الوضع الاقتصادي أصبح الناس يبحثون عن أي شيء يفرحهم، وذلك موجود بقوة في أغاني المهرجانات والأغنيات الشعبية.



وعلق على انتشار برامج المواهب الفنية السنين الأخيرة بدرجة كبيرة فقال: إنها تركيبة معينة تقدم للمشاهد العربي متعة حقيقية، بالإضافة إلى أنها تطرح مواهب جديدة على الساحة الفنية وتحقق نسبة كبيرة من الإعلانات والبيزنس للقائمين عليها أيضا، لافتا إلى أننا في شاشاتنا العربية لا نملك برامج خاصة بعينها، لكن هذه البرامج ما هي إلا فورمات أجنبية جميعها، لكنها أفضل بكثير من مشاهدة مسلسلات تركية أو هندية بالنسبة له، لاسيما أن وطننا العربي يوجد فيه مواهب جيدة وهذه البرامج تحقق لهن انتشار واسع وتقصر عليهم الطريق في بداياتهم الفنية وتعرف الجمهور بهم.



وعن اقتحامه التمثيل بتقديم مسلسل يحكي قصة حياة الراحل فريد الأطرش أكد أنها توقفت عن التنفيذ، وحتى الآن لم يستقر على أي مشروع تمثيلي جديد.