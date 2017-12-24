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استثمار
سحر نصر: قانون الشركات يشجع على ضخ استثمارات جديدة
الأحد 24 ديسمبر 2017 07:33 م
سحر نصر في البرلمان 2222
أخر الأخبار
سحر نصر في البرلمان 2222
المال خاص
وافق مجلس النواب في جلسته العامة علي تعديلات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وقدمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب.
وأكدت حرص القيادة السياسية على توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، مشيرة إلى أهمية تعديل قانون الشركات المساهمة، والذي يأتي استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأوضحت أن القانون يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار عن طريق القضاء على العديد من المعوقات.
ولفتت إلى أن تعديل القانون يأتي ضمن حزم التشريعات التي يحرص المجلس على إصدارها لتطوير مجال الاستثمار في مصر.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتي تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين.
وشددت على أهمية مشروع القانون الذي يمكن المستثمر الصغير من تأسيس «شركة الشخص الواحد»، وهذه الشركات مطبقة في العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة.
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