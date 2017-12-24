نجمات جدد يقتحمن دراما رمضان 2018

الجمل: البطولات النسائية كانت مقتصرة على ثلاث نجمات فقط لسنوات والمنتجين طرحوا الأقل أجرا للجمهور

سعد الدين: مسلسلات النجمات تحقق طلبا أكثر في الخليج العربي ويحققن قيمة مضافة اقتصاديا وماديا

قاسم: يسرار وليلى والهانم كبروا في السن ويجب أن يكتشف المخرجون نجمات جديدات المواسم القادمة

أحمد حمدي



تصدر الكثير من النجمات بطولات مسلسلات رمضان وأصبحن في منافسة قوية مع نجوم الشاشة الصغيرة في السنوات الأخيرة، وذلك على غير ما اعتدنا عليه طيلة فترة التسعينيات وحتى بداية الألفية بوجود 3 نجمات فقط في الدراما هن: يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين.



لكن ظهرن بعد ذلك نجمات جديدات استطعن أن يحققن بطولات نسائية في الشاشة الصغيرة أهمهن: مي عز الدين، نيلي كريم، غادة عبدالرازق، ومنة شلبي، وقد حققن نجاحات كبيرة بأعمالهن السنين الأخيرة، مما جذب المنتجين لهن، وجعلهن مستمرين في تقديم الأعمال الدرامية كل عام، وهو ما سنراه في موسم رمضان 2018.



نرصد في هذا التقرير، آراء النقاد حول ظاهرة تزايد البطولات النسائية السنوات الأخيرة ومنافستها لمسلسلات النجوم، ومن ينافس محليا وعربيا والألوان الدرامية التي يقدمها نجمات الدراما السنين الأخيرة.



يقول الناقد سمير الجمل للمال: إن وجود نجمات يتصدرن بطولة بعض مسلسلات رمضان 2018 مثل غادة عبدالرازق ونيلي كريم ويسرا ومي عز الدين سيثري الدراما المصرية بالتأكيد، وهي ظاهرة جيدة وسيصبحن في منافسة قوية أمام النجوم مثل عمرو يوسف، وأمير كرارة، وكريم عبدالعزيز وغيرهم.



وأضاف أن نيلي كريم استطاعت التفوق على نفسها السنين الماضية بمسلسل "ذات" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، لكن في مسسلسل "تحت السيطرة" قام المخرج باستعراض عضلاته دون النظر للموضوع، ولم تستطع النجاح في مسلسل "سقوط حر"، أي أن الأمر يعتمد في الأساس على الموضوع، ومدى حرفية الكاتب في تقديمه للجمهور.



وأشار إلى أن السبب في ظهور نجمات كثيرات في الدراما المصرية السنتين الأخيرتين هو طول فترة تصدر نجمات معينيات لمسلسلات رمضان طيلة السنوات الماضية، وأعني بهن: يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي، فدائما ما كان هؤلاء الثلاثة فقط يحتللن البطولات نسائية في الدراما، فقرر المنتجون بدل أن يعطوا يسرا مثلا 20 مليون جنيه كأجر، أن يقوموا بتقديم نجمات شابات أقل أجرا من الكبار مثل نيلي ومي وغيرهن في السوق، فذلك تسبب في خلق حالة تنافسية وميزة في السوق أيضا.



ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن غزو النجمات للدراما الرمضانية يعتبر ظاهرة جيدة، مؤكدا أن مسلسلاتهن يكون عليها طلبا أكثر في دول الخليج العربي، فيحققن بمسلسلاتهن طفرة مادية كبيرة، وذلك يفسر عدم غيابهن عن التلفزيون فترة طويلة، أما النجوم فهم مطلوبون في مصر بنسبة أكبر.



وأضاف أن ذلك سيخلق تنافسا بين مسلسلات النجمات ومسلسلات النجوم في رمضان القادم بنسبة معينة، بسبب تزايد أعداد البطولات النسائية عن ما اعتدنا عليه سنين طويلة، مشيرا إلى أن النجمات اللواتي يحملن بطولات في الدراما حاليا من أجيال زمنية مختلفة، وزيادة عدد المسلسلات المنتجة السنين الأخيرة أدى بالمنتجين للبحث عن أسماء جديدة من الفنانات ليحملن بطولة مسلسلات، وحينما حققن النجاح استمروا في تقديم مسلسلات بأسمائهن مثل النجوم.



وأكد أن هناك نجمات كانوا يهتمون بالسينما بدرجة أكبر مثل مي عز الدين لفترة ثم قررت الاتجاه للتلفزيون بعد توقف السينما وركودها السنوات الأخيرة، مما أدى لتواجد أسماء جديدة في الدراما المصرية لم تكن موجودة سابقا في الشاشة الصغيرة.



وأشار سعد الدين إلى أن يسرا لا يمكن أن تنافس يحيى الفخراني مثلا لأن لكل فنان منهما مكانته الفنية وطريقته الخاصة به، بالإضافة إلى أن لكل فنانة خطها الدرامي الخاص بها فغادة عبدالرازق اتجهت للشخصيات الشعبية، ونيلي كريم اتجهت لموضوعات تنتصر للمرأة، ومي عز الدين تبحث عن موضوعات مختلفة عن نيلي كريم، ولن تستطيع تقديم ما تفعله يسرا أبدا، فكل فنانة لها لون مختلف في الدراما.



أما الناقد محمود قاسم فيرى أن عدد مسلسلات رمضان تزايد السنوات الأخيرة بدرجة كبيرة، لذلك يجب أن يتزايد عدد النجمات المتصدرات للبطولات النسائية السنين الماضية، بالإضافة إلى أن ظاهرة النجمة المتفردة دائما بالبطولة انتهت ولم تعد يسرا وليلى وإلهام هم فقط الذين يتصدرن مسلسلات رمضان.



وأضاف أن هؤلاء النجمات كبرن لذلك اضطر المنتجون لطرح نجمات شابات مثل نيلي كريم وهيفاء وهبي ومنة شلبي ومي عز الدين في السوق ليظهر جيل ودم جديد في الدراما النسائية في مصر، مؤكدا أن نجمات جديدات سيظهرن الفترة المقبلة أيضا مثل أمينة خليل، وستزيد المنافسة بالتأكيد في التلفزيون.



وتابع قاسم أن المخرجين يجب أن يكون لديهم القدرة على اكتشاف أسماء جديدة من النجمات لطرحهم في السوق بعد نيلي ومي وغادة المواسم المقبلة، مضيفا أن لكل نجمة منهم ميزة خاصة بها تمتع الجمهور بمسلسلاتها وموهبة مختلفة عن الأخرى، وذلك أسباب استمرارهن بقوة في السوق والدراما تحديدا.