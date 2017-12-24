منتدي مصري إيطالي بميلانو يبحث تعزيز الاستثمار





ناقش منتدي مصري إيطالي في ميلانو تفعيل دور سيدات الأعمال، وبحث سبل التبادل والممارسات التجارية والتواصل بين مصر وإيطاليا.





جاء ذلك وفق بيان صادر اليوم الأحد، عن مكتب "بونيلي إريدى" أكبر شركات المحاماة المستقلة في إيطاليا، والذي قام برعاية فعاليات منتدى سيدات الأعمال المصري الإيطالي، والذي نظمته شركة " Monzesi "بمدينة ميلانو الايطالية، في الفترة من ١-٣ ديسمبر.





حضر المنتدي د، عايدة زايد ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، والمستشار أحمد مغاوري دياب المستشار التجاري المصري بايطاليا، وريم السعدي من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.





كما حضر فينسنزو جاسباري رئيس مجلس إدارة شركة فيلمار النيل للنسيج ، وجون شحاتة الشريك المحلى لمكتب "بونيلي إريدى" بدبي والذي قام بإدارة أحد جلسات المنتدي، فضلا عن مشاركة أكثر من ٦٠ سيدة أعمال مصرية، وحضور رفيع المستوي لأكبر الشركات الايطالية، منها شركة ماكفارى، بنك الاسكندرية سان بولو، وشركة جيلاردونى.



وشهدت فعاليات المنتدي الذي أقيم علي مدار ثلاثة أيام العديد من الجلسات التي استعرضت صناعة النسيج، وممارسة الأعمال في مصر والتي تحدثت فيها السيدة فرنشسكا سيكوندرى الشريك المحلى لمكتب "بونيلي إريدى" بالقاهرة، حيث تناولت الاستثمار في مصر والفرص المتاحة في ضوء قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية الجديد.





أكدت السيدة فرنشسكا سيكوندرى قائلة:" أصبحت السوق المصرية جاذبة للاستثمارات بشكل متزايد خاصة في ظل قيام الحكومة المصرية بإصدارعدد من القوانين التي ساهمت في جذب الاستثمارات، ولعل من أهمها قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية الذي يوفر للمستثمرالجهد والمال في إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، واختصار الدورة المستندية، والقضاء علي البيروقراطية مما يسهل علي المستثمر الحصول علي التراخيص. و من خلال عملي في مكتب بونيلي إريدى" بالقاهرة، أتيحت لي الفرصة كي أشاهد تحسن المناخ الاستثماري بمصر".





كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني للمنتدي، مناقشة التمويل الأوروبي وبحث الفرص الجديدة في التجارة، فضلا عن مناقشة فرص جديدة للعمل بين الجانبين المصري والإيطالي.





ومن جانبه أشار المستشار أحمد مغاورى دياب المستشار التجارى المصرى بإيطاليا، إلي النجاح الكبير الذي حققه هذا المنتدي، وأضاف قائلا :" بعد النجاح الذي حققه هذا المنتدي الذي يعد بمثابة ملتقي تجاري مصري إيطالي، أتمنى أن يعقبه سلسلة من المؤتمرات واللقاءات الأخرى التي تستهدف دعم العلاقات المصرية الإيطالية، وزيادة الوعى بالسوق المصرية الواعدة والعمل علي تشجيع الاستثمار بمصر".





وفي الختام أكدت السيدة فرنشسكا سيكوندري قائلة : " نآمل من خلال تواجد مكتب "بونيلي إريدى" بالقاهرة أن يكون حافزاً للعديد من الشركات الإيطالية والدولية لاعتبار السوق المصرية مقصداً للاستثمارات".





بونيلي إريدى هي الشركة الرائدة في مجال الاستشارات القانونية في إيطاليا، وتركز على جميع قطاعات الأعمال وتلك المتعلقة بالقانون الجنائي للشركات. وتعد بونيلي إريدى شركة عالمية بفضل مكاتبها في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والشراكات الموقعة مع شركات محاماة مستقلة في جميع أنحاء العالم، بما يمنحها الصبغة الدولية.







