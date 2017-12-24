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ثقافة وفنون
ثورة الموتى.. على مسرح الهوسابير ليلة رأس السنة
الأحد 24 ديسمبر 2017 06:54 م
مسرح
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مسرح
سلوى عثمان
يقدم مسرح الهوسابير بداية من 31 ديسمبر- ليلة رأس السنة- العرض المسرحى "ثورة الموتى"، عن رواية اوريل شو، إخراج سلمى شهاب لفرقة "إرادة المسرحية".
تدور أحداث العرض حول جنود توفوا فى الحرب وعند دفنهم رفضوا فكرة الموت والدفن لأن لهم أحلام وطموحات لم تتحق، فهم يطالبون وينادون بعدم التجرد من الإنسانية بسبب الحروب، فهم يريدون القضاء على فكرة الحرب.
يمزج العرض ما بين الاستعراض والغناء والشعر رغم أن القصة حزينة، ولكنها تحوى مواقف وحالة كوميدية، بالإضافة إلى أن موسيقى العرض مؤلفة خصيصا للعرش.
"ثورة الموتى" تمثيل فرج رضا، وعبدالله على، وعبدالله وائل، وأمانى يحيى، وآية محمود، ومن تونس فيرجينا بن حمزة، ومن سوريا سامر إسلام، وإعداد وإخراج سلمى شهاب.
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