المصري الديمقراطي: الحزب مستمر رغم وجاهة مطلب التجميد

الحزب المصرى الديمقراطى

سلوى عثمان



عقدت الهيئة العليا للحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، اجتماعا طارئا بالمقر الرئيسي للحزب، لتحديد موقف الحزب من إصدار حكم بحبس إسلام مرعى، أمين تنظيم الحزب ثلاث سنوات مع الشغل.



وأكد الحزب أنه على الرغم من وجود اتجاه لا يستهان به داخل حزبنا يدعو إلى تجميد النشاط السياسي للحزب احتجاجاً على ما آلت إليه أوضاع قضايا الحريات في مصر، ندرك لوجاهة هذا المطلب وحق الزملاء في مواصلة الحوار حول الأمر.



وأوضح الحزب أن الهيئة العليا للحزب وبالإجماع قررت أن استمرار حزبنا الآن هو مقاومة ضرورية ومطلوبة، ليس لما يتعرض له إسلام مرعى فحسب، بل لما يتعرض له الوطن كله من استبداد سياسي وإفقار متزايد وتفريط في التراب الوطني.



وأضاف "فعليه فإن حزبنا سيبدأ مع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية حملة واسعة من أجل الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، وبالذات المنتمين لأحزاب تعمل في ظل الدستور والقانون، وعلى رأسهم إسلام مرعى، وفى نفس الوقت يبارك الحزب أي مبادرة تسعى إلى العمل من أجل الإفراج عن إسلام مرعى، طالما أن ذلك لا يتناقض أو يتعارض مع المبادئ والمواقف التي يدفع الآن زميلنا إسلام مرعى ثمناً لها",



وأشار الحزب في بيانه إلى أنه هناك ملاحظات جاءت من الحديث مع الآلاف من أبناء ثورة يناير على اختلافهم حول تجميد نشاط الحزب، أن الاتجاه العام يطالبنا بالاستمرار والمقاومة، ولكننا لاحظنا أيضاً، وبكل أسف، أن أغلب من تشاوروا معنا لم ينخرطوا حتى الآن في أي حزب من الأحزاب القائمة".



وقال "نحن نناشد كل الأفراد المؤمنين باستمرار العمل السياسي أن ينضموا إلى الأحزاب رداً على الاستبداد الراهن وتأكيداً على أن الاستمرار مقاومة".

