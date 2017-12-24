حصاد 2017 اقتصاديا وسياسيا.. أهم موضوعات توك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى:



حصاد 2017 فى "90 دقيقة" على المحور

تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج "90 دقيقة" فى الثامنة مساءً بقناة المحور الفضائية، الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، فى حلقة خاصة عن حصاد عام 2017، لمناقشة أهم الملفات السياسية والاقتصادية مصريا ودوليا.

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ويرصد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى خلال الحلقة الرابحون والخسارون فى 2017، ويجيب عن الأسئلة الشائكة ومنها ما هى خريطة المخاطر الجديدة التى تحيط بالدولة؟ وما المطلوب لمواجهتها رسميا وشعبيا؟ كيف عبرت مصر من مؤمرات التفكيك إلى البناء والتعمير؟ وكيف يتم مواجهة الإعلام الأجنبى الذى يعمل على إثارة البلبلة ونشر الفوضى فى مصر؟



‎كما يحلل الهوارى مع الإعلامية جيهان لبيب رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الداخل والخارج، وكيف يرى تطورات القضية الفلسطينية بعد رفض الجمعية العامة للامم المتحدة لقرار ترامب والموافقة على مشروع مصر.



يوسف زيدان يتحدث عن اليهود في بلاد العرب فى "كل يوم" على ON E

يستضيف برنامج "كل يوم" على قناة ON E فى التاسعة والنصف مساءً، الدكتور يوسف زيدان عن الإعلامي عمرو أديب، بالفقرة نصف الشهرية "رحيق الكتب" وكتاب (تاريخ اليهود في بلاد العرب.. في الجاهلية وصدر الإسلام) للعلامة المصري اليهودي، الدكتور إسرائيل ولفنسون".



وزير الطيران فى العاشرة مساءً

يستضيف الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساءً " على شاشة "دريم"، شريف فتحي وزير الطيران، للحديث عن أسرار وتفاصيل عودة رحلات الطيران المباشر بين مصر وروسيا، وإنهاء كل العقبات.



كما يتطرق الحوار إلى مطالب روسيا والاستعدادات المصرية لاستقبال الرحلات الروسية من جديد.



"بطرس دانييال ولطفى لبيب وإدوارد ببرنامج "بوضوح"

فى حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد فى الحادية عشرة مساءً، يسستضيف الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "بوضوح" الفنان لطفى لبيب وإدوارد والأب بطرس دانييال، وتتطرق الحلقة إلى كيفية الاحتفال بالعيد ومظاهر الاحتفال والاختلاف بين الماضى والحاضر.



كما تتضمن الحلقة العلاقة الرائعة بين المسلمين والأقباط والمشاعر والتهانى الطيبة بينهم، والمشاهد المهمة فى السينما المصرية، والتى أسهمت فى الارتقاء بالمشاعر الوطنية، وتأكيد الوحدة بين المصريين.