البوتاجاز والعجول أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية

محمود محسن



شهدت الموانئ، اليوم الأحد، نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1771 راكبا بموانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى تداول 407 شاحنات، من بينهم شحنة بوتاجاز تزن 6500 طن، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.



وفي هذه الأثناء قررت إدارة حركة السفن بميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



موانئ السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



ميناء سفاجا

وأضاف يوسف أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة آمال وعلى متنها 692 رأس عجول حية قادمة من السودان لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها وحجرها بمحجر بيطرى الغردقة.



كما تغادر الميناء أربع سفن، وهى عمان والرياض والحرية وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 433 راكبا و209 شاحنة بضائع و38 سيارة.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة STAR وعلى متنها 36 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا، وثلاث سفن أخرى وهى أمانة والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 378 راكبا و130 شاحنة بضائع و9 سيارات.



ميناء الغردقة

يستعد ميناء الغردقة لاستقبال السفينة السياحية CLIO وعلى متنها 88 سائحا من جنسيات مختلفة و58 طاقما قادمة من ميناء العقبة.



ميناء نويبع

يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 872 راكبا وتداول 68 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 290 راكبا و6 برادات و4 تريلات و3 سيارات وباصان جيت.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين ايلة وسينا، وعلى متنها 445 راكبا و16 براد و7 تريلات وسيارة، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 137 راكبا و21 برادا و14 تريلا وسيارة.



الجدير بالذكر، أنه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثالثة صباح اليوم، واستئناف الحركة الملاحية، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.



ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانى التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية، الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.



ولفت يوسف إلى أن الحركة الملاحية تسير بصورة طبيعية بموانئ البحر الأحمر الستة والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.



ميناء دمياط

وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة .



وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الأحد بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في التاسعة والنصف مساء أمس السبت القطار رقم 2473، وفي الثالثة والنصف صباح اليوم الأحد القطار رقم 2471 بحمولة إجمالية 2448 طن قمح، في حين غادر 193 سيارة بحمولة 10276 طن قمح.



وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 125325 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57035 طنا.



يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 18450 طن يوريا و 3800 طن فوسفات و 2300 طن رمل.



ميناء الإسكندرية

وفي نفس السياق قررت إدارة حركة السفن بميناء الإسكندرية اليوم الأحد استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج، وسرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.



وأكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية على انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات والقطارات في الميناء، موضحا أن عدد سفن المخطاف الخارجي بلغ 38 سفينة.



ومن جانبه، طالب اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء، مركز عمليات الميناء وادارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر، وتلقي اشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها علي مدار الساعة، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.



يذكر أن أن إدارة الحركة بالميناء قررت في الساعات الأولي من صباح أمس السبت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، بسبب سوء الأحوال الجوية. وقرار غلق البوغاز جاء للحفاظ علي سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.