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طاقة
الكهرباء: 10 ميزات للعداد الذكي وتركيبه مجانا
الأحد 24 ديسمبر 2017 06:00 م
عدادات كودية 556
أخر الأخبار
عدادات كودية 556
عمر سالم
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد بدء تركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع (RFP1)، الذي يعتبر المشروع الأول بمنطقة الشرق الأوسط، لإنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وفاز تحالف شركة ساجيمكوم الفرنسية ، شركة السويدى الكترو ميتر ، و هاواوى الصينية ، إسكرا إمكو المصرية ، و ZTE الصينية ، بتركيب الـ 250 ألف عداد.
وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة ، لـ "المـال" ان الوزارة لن تحاسب المشتركين الجدد الذين سيتم تركيب العدادات لهم، وان تركيب العدادات يأتى كتجربة لحين نجاحها وسيتم تعميمها على مستوى الجمهورية.
وأضاف حمزة ان مدة تركيب العدادات تستغرق المرحلة التجريبية سنة، تنتهي بنهاية 2018 ، على ان يتم تقييمها بحلول 2019.
وتستهدف الشركة، تحديد الاستهلاك الفعلي بدون زيادة أو نقصان، والتغلب على الأسباب الجذرية للقراءات الشاذة وانتظام عملية قراءة العدادات والاهتمام بدقتها، والتحكم في الاستهلاك وتقليل قيمة فاتورة الكهرباء، التخلص التدريجي من زيارات القراء والمحصلين.
وتنشر مميزات العداد الذكي كالتالي:
1-مزود بخاصية تُمكِّن المشتركين من الحصول على معلومات عن استهلاك الكهرباء.
2- إمكانية الشحن عن بعد وتعامل مميكن دقيق لتلافي أخطاء العنصر البشري.
3- كفاءة عالية تطيل عمر الأجهزة الكهربائية وتحافظ عليها.
4- تسهيل وتيسير طرق السداد على المشتركين.
5- المحاسبة بنفس أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك الحالية دون أي زيادة.
6- المساهمة في ترشيد الطاقة ، ورصد أماكن سرقات التيار والتحكم فيها.
7- رفع معدلات كفاءة الطاقة والمشاركة في إدارة الطلب على الطاقة.
8- تحليل وتحديد أسرع أداء للشبكة.
9-سهولة تنفيذ واستخدام التعريفة المحددة بالوقت.
10-تكامل الطاقة المتجددة مع الأنظمة القائمة.
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