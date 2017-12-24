وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب بالأردن

ولاء البري



تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر لوزير العمل الأردني على الغزاوي، علي التعاون المستمر والتنسيق والتكامل في كل ما يخص العاملين المصريين بالأردن



كانت وزيرة الهجرة قد اتطلعت صباح اليوم علي حادث تعرض احد المواطنين المصريين العاملين بالاردن ويدعي " علي السيد محمد ‏مرسي "لواقعة اعتداء وسحل من اخرين ، ويتواجد العامل المصري الذي تعرض لاعتداء من قبل مواطنين اردنيين ، على إثر خلاف علي مبلغ مالي ، ويتواجد الأن بمستشفى ‏الزيتون

بالزرقاء، ويعاني من نزيف بالمخ وفاقد للوعي.‏



وتواصلت مكرم فور علمها بالحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع السفارة المصرية بالأردن ، للوقوف على سير ‏عمليات التحقيقات، ومتابعة كافة حقوقه القانونية مع السطلات الأردنية، وأكد الوزير المفوض بالسفارة المصرية بالاردن خالد أنيس ،علي متابعته للواقعة من الشق القانوني وايضا زيارة وفد من

السفارة للمواطن بالمستشفي وانه تم القاء القبض علي احد الجناة وجاري البحث عن اخرين.

كما ‏تواصلت وزيرة الهجرة مع زوجة المواطن المصري والفريق المعالج للحالة ‏للإطئنان عليه، ومعرفة مراحل علاجه، والتأكيد على أن الدولة المصرية لن تترك ‏أحد من أبناءها في مختلف المواقف وتسعى دائما للحفاظ على كافة حقوقهم .‏



وفور تواصلها مع وزير العمل الاردني، وفور علمه بالقضية قام بدوره بالتواصل مع السيد رئيس مجلس الوزراء الأردني والذي اصدر قرار بتحمل التكاليف الكاملة لعلاج المواطن المصري















من جانبها أشادت السفيرة نبيلة مكرم بموقف السلطات الأردنية تجاه المواطن المصري، واستصدار قرار بتحمل تكاليف العلاج الكاملة للمواطن المصري من اللحظة الأولى لدخوله المستشفى، وأكدت ثقتها الكاملة في السلطات والقضاء الأردني، في ‏متابعة الإجراءات القانونية والقضائية للحادث والوقوف على كافة ملابساته، للحفاظ على كافة حقوقه.



