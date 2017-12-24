2 جنيه تراجعا بالذهب.. وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام

الذهب 99

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب انخفاضا بنحو 2 جنيه، اليوم الأحد، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1272 دولارا.



وقال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 ارتفعت لتسجل 630 بدلا من 632 جنيها أمس.



وأضاف واصف للمال أن عيار 18 سجل 540 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 720 جنيها مقابل 722 جنيها، وانخفضت الأوقية لنحو 1272 دولارا بدلا من 1274 دولارا، وسجل الجنيه الذهب 5048 جنيها مقابل 5060 جنيها أمس.