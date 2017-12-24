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انطلاق مؤتمر الأهرام 2025.. الثلاثاء المقبل
الأحد 24 ديسمبر 2017 05:33 م
الأهرام 2025
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الأهرام 2025
المال - خاص
تبدأ فعاليات مؤتمر تنظمه مؤسسة الأهرام يوم الثلاثاء الموافق 26 من ديسمبر، تحت عنوان "الأهرام 2025 مؤسسة إعلامية ذكية متكاملة"، وفق بيان.
ويفتتح المؤتمر عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام و نقيب الصحفيين و دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام و الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و الدكتور منير فخري عبد النور وزير التجارة و الصناعة الأسبق.
يهدف المؤتمر لطرح و مناقشة رؤية الأهرام المستقبلية و كذلك آليات تفعيل هذه الرؤية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية و ذلك بمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة و شركاء الأعمال.
تبدأ فعاليات المؤتمر في الحادية عشر صباحا بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام و يليه افتتاح لمعرض الأهرام .. تاريخ وطن و الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 142 عاما علي ميلاد هذه المؤسسة العريقة.
وقال بيان الأهرام إن الصحافة الورقية تواجه تحديات كبيرة في العالم كله في الأونة الاخيرة منها التصدي لواقع جديد يستلزم اصافات و تحولات تلبي متطلبات المرحلة. منها تحولات تتعلق بالتطور التكنولوجي المتلاحق و توفير التدريب اللازم للعاملين بالمؤسسات الصحفية من أجل مواجهة أي قصور في تتطوير المهنة و أدواتها و بالتالي استقطاب جمهور جديد في ظل أليات سوق مختلفة منها التوجه للخدمات الرقمية و تحديث الأخبار و التحول الإلكتروني.
وقالت مؤسسة الأهرام، إنها أدركت خطورة هذه التحديات و ضرورة التعامل معها بأفكار مبتكرة و مبدعة فكان لها السبق في طرح رؤية جديدة لانطلاقة الأهرام 2025 كمؤسسة إعلامية ذكية متكاملة تبحث عن طرق للتكيف و الابداع و التعايش مع تحديات سوق جديد و تغير عادات القراءة و البحث عن مضمون يجذب القاريء الذي كان و سيظل وفيا لها.
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