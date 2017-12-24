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بورصة وشركات
أوراسكوم للاتصالات تبيع 7% من بلتون وحصتها تتراجع إلى 70%
الأحد 24 ديسمبر 2017 04:39 م
شركة أوراسكوم للاتصالات
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شركة أوراسكوم للاتصالات
رجب عزالدين
أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام شركة أوراسكوم للاتصالات ببيع عدد 11.3 مليون سهم تقريبا من أسهمها فى بلتون بقيمة إجمالية 150.8 مليون جنيه تقريبا.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تنخفض حصة اوراسكوم بعد العملية إلى 70% مقارنة بنحو 76.73% قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.26 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.
ووافق مجلس إدارة اوراسكوم الأسبوع الماضى على بيع نسبة 7% من أسهم شركة بلتون المالية القابضة وتفويض المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للشركة لاتخاذ كل ما يلزم لإتمام عملية البيع.
كما وافق المجلس على مذكرة اتفاق للاستحواذ على على 51% من رأسمال شركة "إنرشيا للهندسة والتجارة" وكذلك تشكيل تحالف بين الشركتين للدخول فى المزايدات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إتمام الاستحواذ.
وأعلنت اوراسكوم فى 11 ديسمبر عن دراستها الدخول والاستثمار فى مجال التطوير العقارى، مشيرة إلى أنها تدرس بعض العروض والفرص الاستثمارية عبر الاستحواذ على أى من الشركات المحترفة فى هذا المجال من خلال شركة تابعة لها يتم تأسيسها لهذا الغرض.
أسست بلتون عام 2006 وتعمل فى مجال الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعاً على 169 مليون سهم، بقيمة اسمية تقدر بجنيهين للسهم.
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