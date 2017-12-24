التجاري الدولي يقود البورصة لقمة تاريخية جديدة

محلل: شح السيولة نتيجة ترقب المؤسسات المالية إغلاقات العام



رجب عزالدين ومصطفى طلعت



سجلت البورصة المصرية قمة تاريخية جديدة، خلال تداولات أولى جلسات الأسبوع، اليوم الأحد، إذ لامس مؤشرها الرئيسي "egx30" مستوى 14780 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ تدشينه.



وساهم ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر، في ارتفاع السوق بهذا الشكل، رغم انخفاض سيولة السوق بشكل عام إلى 419.7 مليار جنيه، وهي مستويات لم تسجل منذ فترة طويلة.



وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 1.65% إلي 75.2 جنيه للسهم الواحد، بتداولات بلغت 30.1 مليون جنيه.



يشار إلى أن المؤشر الرئيسي سجل قمة تاريخية عند 14742.7 نقطة، بجلسة 14 ديسمبر الجاري، قبل أن تتجاوزها السوق خلال جلسة تداولات اليوم.



وقال سعيد الفقي، مدير فرع شركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي سجل قمة جديدة اليوم عند مستوي 14800 نقطة، بدعم أداء سهم البنك التجاري الدولي لما يمثله من ثقل في الوزن النسبي للمؤشر.



وأكد الفقي أن باقي الأسهم أغلقت عند مستويات أقل مما كانت عليه الأسبوع الماضي بأحجام تداول منخفضة لم تسجل منذ فترة طويلة لم تتخط نصف مليار جنيه، نتيجة ترقب المستثمرين والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار إغلاقات نهاية العام.







وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 424 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 19.6 مليون جنيه و2.4مليون جنيه و9.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 3.9 مليون جنيه و5.1 مليون جنيه و3.2 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 67سهمًا من إجمالى 175 متداولا، بينما هبط 81 سهمًا وبقى 27 دون تغير.



في سياق متصل، صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.83% عند مستوى 14790 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.89 % عند مستوى 818 نقطة، كما هبط اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.38% عند مستوى 1936نقطة، بينما صعد الخمسينى بنحو 0.06 % عند 2548نقطة وكذلك نظيره العشرينى بنسبة 0.62% عند مستوى 14535 نقطة.وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 424 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 19.6 مليون جنيه و2.4مليون جنيه و9.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 3.9 مليون جنيه و5.1 مليون جنيه و3.2 مليون جنيه على التوالى.وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 67سهمًا من إجمالى 175 متداولا، بينما هبط 81 سهمًا وبقى 27 دون تغير.



