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استثمار
البيئة: الإعلان عن منظومة تدوير القمامة يناير المقبل
الأحد 24 ديسمبر 2017 03:31 م
خالد فهمى
أخر الأخبار
خالد فهمى وزير البيئة
سمر السيد
قال خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة تعكف على الانتهاء من حوافز منظومة جمع وتدوير القمامة، كما قطعت شوطًا طويلًا فى تعريفة الطاقة الكهربائية الخاصة بها مع وزارة الكهرباء والطاقة، ومن المقرر التوقيع النهائى عليها، خلال هذا الأسبوع.
وأضاف فهمي، فى احتفالية "يوم الوفاء"، التى نظمتها الوزارة لتكريم العاملين فى مواجهة والتصدى لمشكلة السحابة السوداء، الناتجة عن حرق قش الأرز، اليوم الأحد، أن يناير المقبل سيتم الإعلان عن عناصر المنظومة بالكامل ليصبح هناك كيان مؤسسى، غير أن ما تستهدفه الوزارة ضمان الاستدامة المالية، ووضع برنامج تنفيذى للمرحلة الانتقالية، والـ 10 سنوات المقبلة فى المحافظات.
وأوضح أن هناك 4 محافظات يعمل بها البرنامج الوطنى للتنمية لديها التمويل الكامل لتنفيذ المنظومة، وهى "الغربية" و"كفر الشيخ" و"أسيوط "و"قنا".
وأكد أن دور الوزارة هو بناء منظومة وصناعة لجمع وتدوير المخلفات بكافة تشابكاتها الاقتصادية، والتشريع الخاص بها، ووضع دراسات تطبيقية، بالتعاون مع وزارتى "قطاع الأعمال العام" و"التنمية المحلية" تتضمن كافة التفاصيل الحاصة بالمنظومة، وعرضها على مجلس الوزراء ولجنة التنمية المحلية.
وتابع: "نتحدث عن منظومة كاملة بكافة حوافزها ومنظوماتها ومحطات التدوير، وسيتم بلورة كافة التفاصيل الخاصة ذلك خلال الفترة المقبلة".
البيئة
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