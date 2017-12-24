وزير خارجية مصر يزور إثيوبيا بعد تعثر محادثات النهضة

سد النهضة 01

خالد بدر الدين:



أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد، إن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي في محاولة لكسر الجمود بشأن مشروع بناء سد على نهر النيل يتكلف مليارات الدولارات.



وذكرت وكالة رويترز إن الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا والذي يشمل السودان أيضا يتركز على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.



وتقول القاهرة إن السد يهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين بينما ترى إثيوبيا إن سد النهضة الذي تأمل أن يجعلها أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا لن يكون له أثر كبير على مصر كما تتهم القاهرة باستعراض قوتها السياسية لإثناء الممولين عن مساندة مشروعات كهرباء إثيوبية أخرى.



واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة في نوفمبر الماضى للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد ولكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم.



وأعلن وزير الري السوداني معتز موسى إن مصر غير مستعدة لقبول تعديلات على التقرير عرضتها الخرطوم وأديس أبابا ومن أوجه الخلاف الأخرى ما إذا كانت إثيوبيا تعتزم استكمال البناء قبل الانتهاء من المفاوضات بشأن حصص المياه وإن السودان وإثيوبيا أبدتا قلقهما بشأن عدة نقاط خاصة خط الأساس الذي تقيس الدراسة عليه آثار السدز



وأكد محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري المصري السابق إنه من الواضح أنهم لا يريدون التوصل إلى نتيجة سريعة ويعتقد أنهم يريدون البدء في ملء الخزان واستكمال بناء السد في حين ما زالت بعض المناقشات جارية وإن ذلك ينتهك اتفاقا وقعته الدول الثلاث في الخرطوم عام 2015 يهدف إلى ضمان التعاون الدبلوماسي وتبديد المخاوف المتعلقة بالصراع على الموارد المائية.



وتخشى القاهرة أن يخفض السد إمدادات المياه التي تعتمد عليها في الشرب والري ومن المقرر أن ينتج السد الذي تبنيه شركة ساليني إمبريجيلو أكبر شركة إنشاءات إيطالية، ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء ويتوقع استكماله العام المقبل.



ويقول مسؤولون مصريون إن حماية حصة مصر من مياه النيل مسألة أمن قومي وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا أحد يمكنه أن يمس مياه مصر وأضاف أن هذه ”مسألة حياة أو موت“ لشعب مصر.