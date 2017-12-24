غادة والي: منح معاشات إستثنائية لـ 2070 حالة

غادة والى

المال - خاص



وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على منح معاش إستثنائي لـ 2070 حالة.



وقالت غادة والي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه تم منح معاشات إستثنائية للحالات الاجتماعية والمرضية القاسية، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة وأصحاب الخدمات الجليلة وأسر الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديرًا لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم، وتخفيفًا لظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد، وللحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام.