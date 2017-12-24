EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هبوط 8 بورصات تصدرتها الكويت وصعود 5 بقيادة مصر
الأحد 24 ديسمبر 2017 02:33 م
البورصات العربية
أخر الأخبار
البورصات العربية
خالد بدر الدين:
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع بنسب متواضعة بقيادة القاهرة وهبطت مؤشرات 8 بورصات أخرى تصدرتها الكويت.
وذكرت وكالة بلومبرج أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة صعد بحوالى 0.86% ليسجل أعلى مكسب بين البورصات العربية وبعدها بورصة البحرين بزادة قدرها 0.37% ليصل إلى 1286 نقطة.
وتقدم بورصة تونس بأكثر من 0.13% ليتجاوز 6142 نقطة بينما ارتفع مؤشرا بورصتى الأردن وفلسطين بنسبة طفيفة بلغت 0.02% للأولى و0.08 % للثانية ليستقرا عند 2129 نقطة و 574 نقطة على الترتيب.
أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم الأحد فقد تصدرتها الكويت بأكثر من 1.1 % لينخفض مؤشرها إلى 6343 نقطة وبعدها مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة 0.54 % لينزل إلى 6326 نقطة ومؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.48 % لينخفض إلى 3349 نقطة.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.3% ليسجل 7187 نقطة ومؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.25 % لينزل إلى 8600 نقطة.
وهبط مؤشرا بورصتى كازابلانكا المغربية ومسقط بحوالى 0.19% و0.17% لينخفضا إلى 12175 نقطة و5055 نقطة على التوالى، بينما خسر مؤشر بورصة تونس بنسبة طفيفة بلغت 0.13% ليستقر عند 6142 نقطة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا