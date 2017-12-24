هبوط 8 بورصات تصدرتها الكويت وصعود 5 بقيادة مصر

البورصات العربية

خالد بدر الدين:



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع بنسب متواضعة بقيادة القاهرة وهبطت مؤشرات 8 بورصات أخرى تصدرتها الكويت.



وذكرت وكالة بلومبرج أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة صعد بحوالى 0.86% ليسجل أعلى مكسب بين البورصات العربية وبعدها بورصة البحرين بزادة قدرها 0.37% ليصل إلى 1286 نقطة.



وتقدم بورصة تونس بأكثر من 0.13% ليتجاوز 6142 نقطة بينما ارتفع مؤشرا بورصتى الأردن وفلسطين بنسبة طفيفة بلغت 0.02% للأولى و0.08 % للثانية ليستقرا عند 2129 نقطة و 574 نقطة على الترتيب.



أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم الأحد فقد تصدرتها الكويت بأكثر من 1.1 % لينخفض مؤشرها إلى 6343 نقطة وبعدها مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة 0.54 % لينزل إلى 6326 نقطة ومؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.48 % لينخفض إلى 3349 نقطة.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.3% ليسجل 7187 نقطة ومؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.25 % لينزل إلى 8600 نقطة.



وهبط مؤشرا بورصتى كازابلانكا المغربية ومسقط بحوالى 0.19% و0.17% لينخفضا إلى 12175 نقطة و5055 نقطة على التوالى، بينما خسر مؤشر بورصة تونس بنسبة طفيفة بلغت 0.13% ليستقر عند 6142 نقطة.