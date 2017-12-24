الملا: تطوير خطوط المنتجات البترولية بالصعيد على رأس أولوياتنا

- بروتوكول تعاون لإنشاء محطات سيارات جديدة في قنا



نسمة بيومى



أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها المساهمة فى خطط الدولة لتنمية صعيد مصر، من أجل إحداث التنمية السريعة والشاملة وتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين والتيسير عليهم، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية التي تشمل شبكات وخطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى ومحطات التموين والخدمة ومستودعات التخزين لمواكبة احتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز الطبيعى.



جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة التعاون للبترول، وصندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام محافظة قنا، لإنشاء محطات جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود باستغلال الأراضى التابعة للمحافظة، والتي تصلح لإقامة المحطات.



وقع البروتوكول، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والكيميائى سمير رزق رئيس شركة التعاون للبترول، بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة،والمهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.



وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ خطط سريعة وقصيرة وطويلة المدى لزيادة منافذ تسويق الوقود، من خلال تطوير محطات تموين السيارات القائمة، وإنشاء محطات جديدة سنوياً فى مختلف المحافظات.



وأضاف الملا أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم شركة التعاون للبترول بإنشاء وإدارة وطرح المحطات المخطط إنشاؤها على هذه الأراضى للغير، طبقاً للنظم واللوائح المنظمة بعد إعداد الدراسات اللازمة بما يحقق الفائدة للطرفين ويوفر خدمة مميزة للمواطنين، مشيراً إلى أن البروتوكول يتضمن تخصيص جزء من المحطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى جانب الوقود، وستتم عملية تحديد المواقع المختلفة لإنشاء المحطات طبقاً لاحتياجات المحافظة.



من جانبه، أكد محافظ قنا، أن المشروعات البترولية التي تنفذها وزارة البترول ساهمت في رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتشهد أداءً متميزاً، مشيراً إلى أن الاتفاق مع وزارة البترول على انشاء محطات جديدة لتموين السيارات بالوقود يعد ركيزة هامة لدعم خطة تنمية المحافظة وتحسين الخدمات على الطرق والمحاور في كافة أرجائها ليتواكب مع التوسع العمرانى، فضلاً عن استغلال أصول المحافظة في خدمات تعود بالفائدة على أهالى المحافظة وتوفير فرص عمل جديدة.



وأوضح المحافظ أن التعاون للبترول تتمتع بإمكانيات وخبرات وقدرات عالية على التنفيذ العملي والفعلي في مجال محطات التموين والخدمة، موجهاً الشكر لوزارة البترول على مجهوداتها في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في كافة مراكز المحافظة، وبالفعل توصيل الغاز لأربعة مراكز وسيتم الانتهاء من أعمال التوصيل بمركز قفط قريباً.



ولفت إلى أنه طبقاً للبروتوكول ستقوم الشركة بإنشاء أول محطة في منطقة الجزيرية والتي تعد من المناطق الحيوية بقنا في أرض ملاصقة للمحافظة على مساحة 3 آلاف متر مربع، مضيفاً أن المحطة الجديدة سيتم إنشاؤها وفقاً لنموذج المحطات الحديثة، والتي ترتكز على توفير مساحات واسعة لتسهيل مناورة السيارات، بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة بأحدث الأجهزة المتاحة، مشيراً إلى أن المحطة ستقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى عن طريق طرح الجزء الخاص بها على إحدى الشركات المختصة.