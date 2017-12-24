نصر: الـ500 مليون يورو قرض من ألمانيا وليس منحة

سحر نصر 787

ياسمين فواز:



ردت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على سؤال للنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن 500 مليون يورو قدمت من ألمانيا كمنحة لمصر، وكيف استغلت؟، مؤكدة أن الـ500 مليون يورو قرض وليس منحة.



وقالت الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "الـ500 مليون يورو هى قرض وليس منحة، وهبعته للنائب يطلع عليه، وهذا تم وفقا لاتفاقية وافق عليها البرلمان ويخص برنامج النقد الدولى، وهذه الـ500 مليون يورو مخصصة لدعم برنامج صندوق النقد والأصلح يرد عليه وزير المالية".



وتابعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: "كلفت بمهام وزارة الاستمار مع التعاون الدولى، وكل القروض موجهة للقطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والبنية التحتية، ففى 2015 كان هناك توقيع لعدد من القروض مع البنوك لتقرض القطاع الخاص، حرصا على الشفافية والرأى والتقييم ليكون مبنى على معلومات سليمة وصحيحة، والمشاريع التى كانت تقدم الفترة السابقة تخص البنية الأساسية مثل مشروع تنمية الصعيد بقرض 500 مليون دولار، والأفضل يرد على المشاريع المختلفة الوزراء المعنيون".



ولفتت الوزيرة إلى أن القروض التى تحصل عليها مصر مثل قرض تنمية الصعية توجه لصالح المواطنين وتطوير البنية التحتية.