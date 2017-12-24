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بورصة وشركات
البورصة تتباين.. والمصريون والأجانب الأكثر بيعًا
الأحد 24 ديسمبر 2017 01:54 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمصريين.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.94% عند مستوى 14805 نقاط، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.58% عند مستوى 820 نقطة.
وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 252 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 3.5 مليون جنيه، و3 ملايين جنيه، و13 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب أو المؤسسات المصرية للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 13.5 مليون جنيه، و11 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 70 سهمًا من إجمالى 163 سهماً متداولاً، وهبط 56 سهمًا وبقى 37 دون تغير.
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