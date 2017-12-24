سيات تستعد لطرح الجيل الخامس من إبيزا

❏ الإعلان عن «أرونا» رسيماً أبريل المقبل



شريف عيسى



كشفت نهلى المليجى، رئيس قطاع سيات فى إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل سيارات سيات والمستورد الحصرى لسكودا، عن طرح الجيل الخامس الجديد كلياً من إبيزا مطلع الشهر المقبل.



قالت إن «إبيزا» الجديدة طرحها بطرازين : Reference، وFR»، التى تتميز بمواصفات رياضة جديدة، وتتوافر فى مصر للمرة الأولى، مشيرة إلى ان السيارة ستكون مدعومة بمحرك سعة 1.6 MPI، بقوة 115 حصان.



وأكدت فى تصريح لـ «المال»، أن الشركة تجرى مفاوضات حالية مع العلامة الإسبانية؛ بهدف طرح طراز أرونا الجديدة كليا محليا، المنتمية لفئة السيارات كومبكت كروس أوفر، متوقعة ان تنتج الشركة الأم طرحها خلال أبريل المقبل على أقصى تقدير.



وأوضحت أن طرح «ليون –الجديدة»، مزودة بمحرك TSI ذات سعة 1.2 لتر تربو، يأتى ضمن مساع كيان للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتمتع بها تلك الفئة من السيارات، طبقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية المبرمبة بين دول تكتل المجموعة الأوربية وبين مصر، ما يحقق لها الميزة السعرية مقارنه بأسعار الطرازات المنافسة لها.



وأشار إلى أن كيان تسعى بصفة دائمة إلى استيراد سيارات بسعة لترية أقل بهدف الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، وتقليل اقتصاديات التشغيل خاصة بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود.



وتابعت: «بعد استحواذ كيان على سيات، طرح ليون بمحرك سعة 1200 سى سى إلا أن الشركة فوجئت فى 2015 بعدم قدرة وكيل مصر على استيرادها إلا بمحرك سعة 1600 سى سى، مؤكدة أنه لا يوجد مشكلة فى ليون الجديدة، تتعلق بصندوق تروس DSG».



وكانت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» للعلامة الإسبانية، شهدت مخاوف رواد الصفحة والمعنيين بسوق السيارات من تعرض السيارة للعديد من الأعطال فى ظل توافر السيارة بمحرك TSI وصندوق تروس DSG.



وأكدت أن المخاوف تعود إلى الأزمة التى تعرضت لها إحدى الطرازات فى 2011 نتيجة الأعطال المستمرة فى صندوق التروس DSG المزود بها، التى ما زالت مسيطرة على ذهن المستهلك الراغب فى شراء سيارة جديدة تابعة لإحدى علامات فولكس فاجن جروب، التى من بينها سيات.



وأوضحت أن المجموعة الأولى فى صناعة السيارات على مدار الأعوام الماضية أجرت العديد من التغيرات على فتيس DSG، فى ظل الثورة التكنولوجية التى تشهدها صناعة السيارات، ما ساهم فى الحد من الأعطال، مقارنه بالأعوام السابقة.



وحددت رئيس قطاع سيات العديد من النصائح لتنجب حدوث أى أعطال على فتيس DSG، التى من بينها إجراء الصيانة الدورية له بصفة دورية، ومنح السيارة فترة تصل إلى دقيقتين ما بين تشغيل وتحريك السيارة.



وطالبت المليجى ضرورة استعادة طريقة التعامل مع السيارات المزودة بفتيس مانيوال لكى تتمكن من تجنب أعطال فتيس DSG.



وتوقعت أن يشهد سوق السيارات استعادة للنمو مبيعاته خلال 2018، مع القرارات الأخيرة للبنك المركزى، التى من أبرزها إلغاء القيود على فتح الاعتمادات الدولارية للسلع غير الأساسية، مؤكدة أن ارتفاع الطلب على طرازات سيات من الدول الأوروبية تقف عائقاً امام زيادة الحصص الاستيرادية من العلامة الإسبانية لمصر.



وكشفت عن رغبتها فى ضم موزعيين جدد لسيات خلال الفترة المقبلة، لضخ طرازات فى عدد من المحافظات، من بينها إسكندرية، ودمياط، لتغطية محافظات الدلتا.



وتوقعت أن تتمكن العلامة التجارية من بيع 900 سيارة محلياً، نهاية العام الجارى، لا سيما مع طرح ليون الجديدة.