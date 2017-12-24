بلتون القابضة تدرس إصدار شهادات إيداع بعد زيادة التداول الحر

مصر بلتون



رجب عزالدين:



قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنها تدرس تفعيل قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 27 يونيو 2016، الخاصة بإصدار شهادات إيداع دولية في بورصة لندن.



وأضافت فى بيان للبورصة أن دراستها لهذا التفعيل تأتى فى ضوء زيادة نسبة التداول الحر لأسهم الشركة إلى أكثر من 22%، وذلك بعد العرض على مجلس إدارة الشركة .



ونوهت الشركة بأنها لم تتقدم بعد بالمستندات الخاصة بإصدار شهادات الإيداع الدولية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأعلنت إدارة البورصة المصرية الخميس الماضى، عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على عدد 18.8 مليون سهم من بلتون المالية القابضة، بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه تقريبا.



وقالت الشركة فى بيان إن المساهمين الرئيسيين باعوا حصة تبلغ 11.2 % من أسهم الشركة لمجموعة من المستثمرين، لترتفع بذلك نسبة التداول الحر إلى 22.7 % لأسهم بلتون بعد إتمام الصفقة.



وأضاف البيان أن مجموعة المستثمرين الجدد تضم مؤسسات أمريكية وعربية ومصرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأفراد ذوى الملاءة المالية.



وقالت الشركة إن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة السيولة على سهم بلتون وتدعيم قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية بشكل عام، والشركة بشكل خاص فى ظل الإصلاحات الأخيرة التى قامت بها الحكومة المصرية، لدفع عجلة النمو بالاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار.



تأسست بلتون عام 2006 وتعمل فى مجال الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية، أو في زيادة رؤوس أموالها، ويبلغ رأسمالها 200 مليون جنيه، موزعاً على 169 مليون سهم، بقيمة اسمية تقدر بجنيهين للسهم.

