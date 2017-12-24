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سيـــاســة
حملة علشان تبنيها: جمعنا 12 مليون استمارة
الأحد 24 ديسمبر 2017 01:23 م
حملة عشان نبنيها
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حملة عشان نبنيها
المال ـ خاص:
قالت اللجنة التنسيقية لحملة علشان تبنيها التي تطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية، إن عدد الموقعين على استمارة الحملة بلغ 12 مليونا و132 ألفا و640 استمارة صحيحة حتى الأمس، فيما تم استبعاد 290 ألف استمارة لعدم صحتها.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنها تلقى دعما من عدة أحزاب مثل مستقبل وطن واتحادات عمالية ونقابية مثل اتحاد المستثمرين.
وأوضحت اللجنة أن محافظات الجيزة والقاهرة والفيوم والمنوفية والدقهلية من أكثر المحافظات التي شهدت إقبالا من المواطنين للتوقيع على استمارة الحملة، وتابعت أن الحملة ساهمت في حل عدد من مشاكل المواطنين بالمحافظات عبر إطلاق قوافل لبيع السلع بأسعار مخفضة، فضلا عن قوافل طبية لعلاج غير القادرين.
جدير بالذكر أن حملة علشان تبنيها بدأت في 25 سبتمبر الماضي.
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