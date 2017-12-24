مواصلات مصر تقرر زيادة رأس المال 250 مليون جنيه

مدحت إسماعيل:

أعلنت شركة مواصلات مصر، العاملة في مجال النقل الجماعي الذكي عن عزمها زيادة رأسمال الشركة من 32 مليون جنيه مصري إلى 250 مليون جنيه على مرحلتين، الأولى خلال يناير 2018 ليصل رأسمال الشركة إلى 150 مليون جنيه، وقبل نهاية عام 2018 تنوي الشركة رفع رأسمالها مرة ثانية بقيمة 100 مليون جنيه.

أكد الدكتور هشام طه، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر على ثقته في السوق المصرية والاستثمار فيها، خاصة أن شركة مواصلات مصر تعتبر الشركة الأولى التي تستثمر في مجال النقل الجماعي الذكي من خلال منظومة النقل الحضاري ، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة منذ انطلاقها بلغت مليار جنيه بالتعاون مع مؤسسات مالية مصرية على رأسها بنوك الأهلي ومصر.

وأضاف طه أن النمو في استثمارات الشركة ناتج عن الاتفاقيات التي تمت باستحواذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من شركة مصر باص في أبريل 2016 بعد توقيع الاتفاقية في يناير 2016 وتم رفع رأس مال مواصلات مصر من 5 ملايين جنيه إلى 32 مليون جنيه مع نهاية عام 2016 والاستحواذ على شركتين تابعتين هما: القاهرة للنقل الجماعي والهبة للنقل الجماعي كباكورة لمشروع الشركة في تطوير قطاع النقل الجماعي في محافظة القاهرة كجزء من خطة الشركة لتطوير منظومة النقل الجماعي في مصر.

واستطرد طه قائلا: "إن خطة استثمارات الشركة المستقبلية والتي تم اعتمادها تصل إلى 3 مليارات جنيه مع نهاية عام 2021 وبفريق عمل مدرب على أعلى مستوى احترافي ليصل إجمالي الموظفين في الشركة كعمالة مباشرة وغير مباشرة 5000 فرد و2000 سيارة، كما تخطط الشركة لطرح أسهمها في البورصة المصرية فى عام 2020.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة الإمارات الوطنية تمتلك 70% من مواصلات مصر، والتي تعد إحدى شركات مجموعة بن عمير القابضة ، التي يملكها محمد بن عمير بن يوسف المهيرى رجال الأعمال في إمارة أبو ظبي، حيث تصل استثمارات المجموعة لأكثر من 7 مليارات درهم.

وتعمل مجموعة الإمارات العربية في جميع وسائل النقل العام والخاص في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة و تمتلك وتشغل شركات تعمل في مجال النقل العام والخاص والخدمات المرتبطة بالنشاط وتتضمن تأجير السيارات والليموزين وخدمات التاكسي والنقل العام بالإضافة إلى أعمال الصيانة والإصلاح وذلك بتفوق في كل هذه المجالات.

يذكر أن مواصلات مصر كانت قد تأسست في عام 2011 كشركة مساهمة مصرية و تم نقل 20 مليون راكب في عام 2016 ، وبدأ التشغيل التجريبي للأتوبيسات المميزة عام 2017 حيث تمتلك الشركة 40 ميني باص حاليا و 16 أتوبيسا منهم 12 للمعاقين يتم تشغيلهم في شهر ديسمبر في 6 مسارات / حالية و مخطط ل 18 مسارا فى 30 يونيه 2018 و يبلغ عدد موظفي الشركة حوالي 250 موظفا ، كما نجحت الشركة في التعاقد على 550 ميني باص (26 راكبا) لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد التلقائي و أيضا 80 أتوبيسا (46 راكبا) لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد التلقائي مع هيئة النقل العام و 50 ميني باص (33 راكبا) لخدمة 6 أكتوبر والشيخ زايد و مدة العقد 15 سنوات ونطمح في الوصول إلى مستوى الريادة في مجال النقل الجماعي المميز.