حماية المستهلك يتلقى 1204 شكوى خلال العام الحالى

جهاز حماية المستهلك

❏ القانون الجديد يعالج عددًا من الثغرات القانونية



أحمد عوض



كشف أشرف عادل، مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، عن أن الجهاز تلقى 1204 شكوى من قطاع السيارات خلال الفترة من يناير حتى الآن، شملت إصلاح ما يقرب من 795 سيارة، و66 استبدالًا، و248 رد ثمن، و95 استلام.



وأوضح عادل فى تصريح لـ"المال"، أن قانون حماية المستهلك الجديد الذى يناقش حالياً بمجلس النواب، يعالج عددًا من الثغرات القانونية الخاصة بنظم شراء السيارات من أبرزها؛ تقنين آلية التسعيرمن خلال عدم إضافة مبالغ زائدة على السيارة المباعة عند وقت الاستلام، فضلا عن إلزام الشركات على تقديم فاتورة البيع للمستهلكين، وتقنين آلية بيع السيارات عبر التجارة الإلكترونية من خلال وضع ضوابط لمدة الاستبدال والاسترجاع.



وتابع: "أن جهاز حماية المستهلك يخطط لتكثيف الحملات على أسواق بيع قطع الغيارخلال الفترة المقبلة، بهدف القضاء على ظاهرة انتشار المنتجات المقلدة والمغشوشة، كاشفا عن أن منتجات زيوت السيارات، وتيل الفرامل والبوجيهات، تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم الضبطيات للجهاز".



وطالب عادل بضرورة تشكيل لجنة من قبل وزارة التجارة والصناعة والتموين والداخلية، لوضع خطة تقنن أداء قطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، من خلال تطوير القدرات الفنية للكوارد العاملة بها - بصفة منتظمة- فضلا عن تطبيق الاشتراطات والمعايير الدولية.