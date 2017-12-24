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سيـــاســة
أبو شقة: تعديلات قانون الشركات تطيح بالمعوقات والروتين
الأحد 24 ديسمبر 2017 01:18 م
بهاء أبو شقة
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بهاء أبو شقة
- سحر نصر: متوافقة مع اللوائح العالمية لدعم المستثمر السريع
ياسمين فواز
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يدعم ويزيد الاستثمار فى مصر ويوفر مناخه الملائم.
وأكد أبو شقة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، اليوم الأحد، أن هذا القانون يطيح بالمعوقات والروتين فى قانون الشركات القديم، على مدار 35 عامًا، ويواكب القرارات الاقتصادية التى يشهدها العالم من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون يحسن موقف مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار ويراعى حقوق المستثمرين، ويؤسس لشركة الشخص الواحد، وهذا أمر إيجابى.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يأتى فى إطار اهتمامات الحكومة والبرلمان بدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة له فى مصر.
وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها في الجلسة، أن هذا القانون يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على عمل مناخ استثمار مواتٍ، بمشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وأضافت نصر، أن هذه التعديلات تعتمد على محاور رئيسية منها الشفافية والإصلاح، والميكنة الكاملة لكل الإجراءات لمحاربة الفساد، وإدخال إمكانية شركة الشخص الواحد، وتعتبر إضافة مهمة، ومتوافقة مع اللوائح العالمية لدعم المستثمر السريع، وتعد نقلة عالمية.
مجلس النواب
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