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اقتصاد وأسواق
انطلاق مؤتمر الأهرام 2025 الثلاثاء
الأحد 24 ديسمبر 2017 01:13 م
الأهرام
أخر الأخبار
الأهرام
المال ـ خاص:
تبدأ فعاليات مؤتمر "الأهرام 2025 مؤسسة إعلامية ذكية متكاملة" الذي تنظمه مؤسسة الأهرام يوم الثلاثاء المقبل، والذي يفتتحه عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، ودكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والأستاذ كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق.
ويهدف المؤتمر لطرح ومناقشة رؤية الأهرام المستقبلية وكذلك آليات تفعيل هذه الرؤية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية، بمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة وشركاء الأعمال، وتبدأ فعاليات المؤتمر في الحادية عشرة صباحا بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام ويليه افتتاح لمعرض الأهرام .. تاريخ وطن والذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 142 عاما علي ميلاد هذه المؤسسة العريقة.
وقال البيان إن الصحافة الورقية تواجه تحديات كبيرة في العالم كله في الأونة الاخيرة منها التصدي لواقع جديد يستلزم اصافات و تحولات تلبي متطلبات المرحلة. منها تحولات تتعلق بالتطور التكنولوجي المتلاحق و توفير التدريب اللازم للعاملين بالمؤسسات الصحفية من أجل مواجهة أي قصور في تتطوير المهنة و أدواتها و بالتالي استقطاب جمهور جديد في ظل أليات سوق مختلفة منها التوجه للخدمات الرقمية و تحديث الأخبار و التحول الالكتروني.
وأدركت أدارة مؤسسة الأهرام خطورة هذه التحديات وضرورة التعامل معها بأفكار مبتكرة و مبدعة فكان لها السبق في طرح رؤية جديدة لانطلاقة الأهرام 2025 كمؤسسة اعلامية ذكية متكاملة تبحث عن طرق للتكيف والإبداع والتعايش مع تحديات سوق جديد وتغير عادات القراءة والبحث عن مضمون يجذب القارئ الذي كان وسيظل وفيا لها.
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