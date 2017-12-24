توقعات بتحرك البورصة عرضيًا وتراجع تعاملات الأجانب

البورصة المصرية

المال ـ خاص



تشهد البورصة المصرية تحركات متأرجحة بين الصعود والهبوط خلال الاسبوع الجارى، بضغط من اقتراب فترة الإجازات العالمية، وأعياد رأس السنة، والكريسماس، ليتراجع المؤشر الرئيسى Egx30 نحو مستويات 14550 نقطة هبوطا، بحسب ترجيحات المحللون.



كان المؤشر الرئيسى EGX30 قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضى وحيدا على تراجع، بنسبة %0.08 عند مستوى 14669 نقطة، وسط ارتفاع جميع الأسهم الأخرى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 بنسبة %2.57 مغلقا عند مستوى 825 نقطة، وسط توقعات بمواصلته الصعود الأسبوع الحالى، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %2.16، ليغلق عند مستوى 1944 نقطة.



وقال خبراء إن تعاملات الأجانب سيسيطر عليها الهدوء الأسبوع الحالى، وهو ما ينعكس على تعاملات المستثمرين المحليين والعرب.



كما رجحوا أن يؤدى قطاعى العقارات والصناعة أداء حسنا، بدعم أسهم مدينة نصر، ومصر الجديدة، وسوديك، وقطاع البتروكيماويات.



وجاء قطاع العقارات فى المرتبة الأولى بين القطاعات الأعلى تداولا، من حيث الكمية الأسبوع الماضى بواقع 215.7 مليون ورقة مالية.



من جانبه قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن تداولات الأسبوع الحالى ستنقسم إلى نصفين، الأول يميل إلى الهبوط خلال جلستى الأحد والإثنين، ليعاود الصعود مجددا خلال الجلسات الثلاثة المتبقية، وسنشاهد المؤشر الثلاثينى بين مستويات 14550 و14820 نقطة، وسط تحركات عرضية للأسهم القيادية.



وأضاف أن المؤشر السبعينى سيواصل الصعود نحو مستويات 840 نقطة، بدعم من أسهم "شيني" المقدر له مستهدف 7 جنيهات، وسهم الوادى للاستثمار السياحى الذى يتجه صوب 9.80 جنيه، عقب إغلاقه الأسبوع الماضى ضمن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا عند مستوى 8.9 جنيه.



ويتجه سهم بلتون المالية القابضة صوب 15 جنيها، مقارنة بإغلاق 13.6 جنيه الأسبوع المنقضى، وسهم الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" نحو مستوى 8.70 جنيه، مقارنة مع 8.2 جنيه الخميس الماضى.



وتوقع الأعصر تراجع تعاملات الأجانب بنسبة %50 فى ضوء فترة الإجازات العالمية، وأعياد رأس السنة الجديدة، وهو ما قد ينعكس على أداء السوق ككل، وتعاملات المستثمرين العرب والمحليين.



وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن السوق سيشهد تأرجحا، ولن يتجاوز مستويات 14750 نقطة.



ورجح تحرك أسهم قطاعى العقارات والشركات الصناعية والسياحة، صعودا بقيادة أسهم سوديك وإعمار، ومصر للألمونيوم، والمصرية للصوامع، والسويدى للكابلات.



كما رجح اتجاه تعاملات المؤسسات نحو البيع خلال الأسبوع الأخير من العام، بهدف جمع السيولة اللازمة لتوزيع الأرباح على وثائق صناديق الاستثمار، ورجح اتجاه الأجانب لتكوين مراكز شرائية جديدة عقب عمليات جنى الأرباح التى قاموا بها الأسبوع الماضى.



كانت المؤسسات قد استحوذت على نحو %38.32 من التعاملات الأسبوع الماضى، بصافى شراء قيمته 134.17 مليون جنيه، وكان نصيب الأفراد %61.68 بعد استبعاد الصفقات.