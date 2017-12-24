أبوقير للأسمدة تبدأ تشغيل محطة معالجة مياه.. يناير المقبل

أبوقير للأسمدة

منى عبدالباري



قال سعد أبو المعاطى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة، إن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعى المُنفذ بواسطة تحالف "باماج-سامكريت" بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه، أوشك على الانتهاء، واستلامه وبدء تشغيله شهر يناير المقبل.



أشار أبو المعاطى فى تصريح لـ"المال"، إلى أن الإنذار الذى تلقته أبوقير للأسمدة، عن الدعوى المقامة ضدها أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى من التحالف المٌنفذ للمشروع، مجرد إنذار أولى بوجود قضية ، وما زال يجرى مراجعة المستندات، ولم يحدد بعد جلسة للنظر فيها.



أرجع أبو المعاطى لجوء تحالف "باماج - سامكريت" إلى التحكيم لعدم الإفراج عن خطابات الضمان المتعلقة بالمشروع، التى فى حوزة أبو قير، ومطالبتها للتحالف بغرامة تأخير قيمتها 778 ألف يورو، و8.8 مليون جنيه، كان من المتوقع بدء التشغيل التجريبى للمحطة أغسطس الماضى.



أعلنت أبوقير فى بيان للبورصة مؤخراً، عن تلقيها الإنذار من محكمة القاهرة للتحكيم التجارى، بتقديم تحالف باماج سامكريت بدعوى تحكيم ضدها بشأن مشروع معالجة المياه.



تواصلت "المال" مع مصدر بمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، الذى توقع أن يؤدى الانتهاء من المشروع محل النزاع الشهر المقبل إلى تسوية ودية، وإبرام عقد صٌلح مُلزم بين طرفى القضية، وعدم استئناف السير فى الإجراءات.



من جانبه قال سامح وهيب، المدير المالى بشركة سامكريت للمقاولات، إن الشركة ليس لديها أى علم بالقضية ضد أبو قير للأسمدة، لافتا إلى أن شركة "باماج" هى التى اتخذت هذه الخطوة بشكل فردى، دون الرجوع إلى حليفتها فى تنفيذ المشروع "سامكريت".



يشار إلى أن الجدوى الاقتصادية من محطة معالجة الصرف الصناعى تتمثل فى مكافحة التلوث، عبر إعادة تدوير 650 متر مكعب / ساعة، من مياه الصرف الصناعى الناتج عن العمليات التشغيلية بمصنع أبوقير، بدلا من التخلص منهم بخليج أبو قير بالبحر المتوسط، وإعادة استخدامهم مجددا بمصانع الشركة.



ويوفر المشروع بين 70 إلى 80 طن أمونيوم يوميا، استخلاصهم من مياه الصرف الصناعى وخلطهم مع مادة اليورويا، واستخدامهم فى تصنيع الأسمدة. يبلغ رأس المال المصدر لشركة أبوقير للأسمدة 1.89 مليار جنيه، موزعاً على 1.26 مليار سهم مليون سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم الواحد، وتستهدف استثمارات خلال العام المالى المقبل 2017-2018، بقيمة 3.1 مليار جنيه، منها 1.3 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.