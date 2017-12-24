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استثمار
التخطيط تطلق مشروع رواد 2030.. الخميس المقبل
الأحد 24 ديسمبر 2017 12:52 م
هالة السعيد
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هالة السعيد
- بروتوكول بين جامعة كامبريدج والوزارة لتنفيذ الماجيستير المهني لريادة الأعمال
السعيد: نسعى لإنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية
أحمد عاشور
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، عن قرب إطلاق الوزارة لمشروع "رواد 2030"، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المشروع، الذي يتم تحت مظلة الوزارة، وجامعة كامبريدج، لتنفيذ الماجستير المهني لريادة الأعمال، وإطلاق البرامج الخاصة بريادة الأعمال على مستوي الجمهورية، الخميس المقبل.
وقالت السعيد، إن المشروع يستهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة مما يحقق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030، عن طريق خلق مجتمع علمي قادر علي دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.
وتابعت السعيد: "نسعى لإنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية والتمويلية التي تساهم في تحفيز الطلاب والخريجين الجدد، على القيام بمشروعات ريادة الأعمال ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق".
وأكدت أن المشروع قائم على جهد تكاملي مشترك بين وزارات التخطيط، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتجاره والصناعة.
وأوضحت: "يمثل مشروع رواد 2030 كذلك أحد ثمار تعاون القطاعين العام والخاص، ويقوم بالشراكة بين بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والمركز الثقافي البريطاني، وكلية الاقتصاد والعلوم الساسية بجامعة القاهرة، وجامعة كامبريدج".
من جانبها، قالت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030، إنه سيتم تقديم منهج دراسي خاص بريادة الأعمال بواسطة خبراء في المجال، لخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات مع إبراز الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد المعرفي.
وأضافت خليل: "من شأن ذلك تحقيق الاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان النمو الاقتصادي، والتميز في تحويل الأفكار الإبداعية إلى فرص حقيقية إلى جانب تحفيز الشباب المبتكر على خلق فرص عمل لأنفسهم بدلاً من انتظار دورهم في طابور العمالة".
التخطيط
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