نحن وروسيا

بقدر اتساع درجة الاستياء العالمى حيال الأخطاء الأميركية، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط.. ومصر فى مركز الدائرة منها، وباستثناء انحيازها شبه المطلق لإسرائيل، يتوازى معه تصاعد النفوذ الروسى الذى يراقب ببطء لكن بثبات ردود الفعل الإقليمية والدولية التى لا تختلف كثيراً عن اتجاهات روسيا الدبلوماسية إزاء سلوكيات الولايات المتحدة، سواء بالرفض أو الاختلاف فى سبل معالجة الأزمات القائمة، ذلك من حيث امتلاك موسكو لأوراق مهمة فى أكثر ملفات الصراع فى المنطقة (...) ما يستبين معها - حتى مع احتكار الوساطة الأميركية لمقاليد الأمور - استحالة التوصل إلى تسويات للأزمات الجارية دون فعالية دور روسى مباشر وعملى.. كونه يتاخم الحدود الشمالية للمنطقة العربية وبما فى ذلك إيران وتركيا.. إضافة إلى ما يمثله اليهود من أصل روسى من ثقل ديموجرافى وسياسى فى داخل إسرائيل، ما يضع العلاقات بين اتحاد الكومنولث الروسى ودول الشرق الأوسط بقومياتها المختلفة.. رهن ظروف بالغة الدقة.. خاصة فى حال ركبت الولايات المتحدة- وفى معيتها إسرائيل- رأسها باتجاه حرب ليست غير باردة فى هذه المنطقة الحساسة.. التى يرتبط أمنها كذلك بأمن البحر المتوسط والأمن الأوروبى.. بحيث تبدو أوروبا هى الأخرى رافضة للتحركات الأميركية الأخيرة، خاصة فيما يتصل بمستقبل القدس الذى بات يهدد إلى جانب الأزمات المعلقة الأخرى من شرق وغرب البحر المتوسط إلى شرقى السويس.. بحالات مزمنة من عدم الاستقرار فى عموم المنطقة.. ولدى جناحيها الأوراسى والأوروبى بسيان، الأمر الذى يدعو ثلاثتهم إلى التضامن الأمنى والسياسى فيما بينهم- كضرورة استراتيجية ولو زمنية ومؤقتة.. تسعى إلى تشكيل نظام إقليمى ودولى جديد.. من المتوقع قيامه بدور القاطرة لوضع أوزار الصراعات داخل الأقليم، الأمر الذى يتوقف نجاحه ضمناً من عدمه.. على مدى مساهمة مصر فى مساعيه بدورها الإقليمى المتفرد الذى من المهم أن يتناسب تسارعه السياسى والعسكرى والدبلوماسى- وعلى النحو المشهود مؤخراً مع كل من دول الاتحاد الأوروبى التى بصدد تكوين جيش أوروبى موحد، لأسبابهم، ومع روسيا التى تسعى بحسب رئيسها فى 22 ديسمبر الحالى إلى تحقيق «ريادة عسكرية مطلقة» لأسبابها، خاصة من بعد أن وضح لثلاثتهم الأبعاد الخلفية لما عرف بثورات «الربيع العربى» التى كان لمصر أولوية التصدى لإفشالها منذ يونيو 2013، لا تزال- كما تمتلك روسيا بدورها من المعلومات عن ممولى حركات الإسلام الراديكالى فى داخل الشرق الأوسط ومن خارجه، ما يمكن أن يتسبب - حسب المراقبين- فى أزمة هيكلية عميقة فى العلاقات الدولية، ما قد يؤكد قواعد التقارب الأوراسى والأوروبى، ذلك فى الوقت الذى تتراجع فيه القوة الأميركية- حتى بين حلفائها الإقليميين والغربيين على السواء، يفاقمها حرجا تدنى شعبية الرئيس الأميركى داخل بلاده.. ما يضع مستقبله الشخصى والسياسى فى مهب الريح.. الأمر الذى يدفعه للإقدام على مغامرات (شكسبيرية) فى قضايا داخلية وخارجية بعينها (...) وإن كانت قد تؤجل من نهايته المتوقعة إلا أنها لا تنفى حتمية تغييبه بشكل أو آخر، بأقله للحفاظ على عدم «العزلة الأميركية».. تسليحاً واقتصاداً ونموذجاً.. ذلك فى الوقت الذى تتعجل فيه روسيا تثبيت دورها العالمى.. ونحو مواقفها فى الشرق الأوسط، خاصة مع قواه وقومياته الفاعلة (...)، والتى من المأمول أن يلحق بها العرب الشاغلون لمقاعد المتفرجين تقريباً حتى الآن.