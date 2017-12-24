رواج استثمارى مرتقب لنشاط التخصيم مع دخول شركات جديدة

جمال محرم

❏ محرم: 2 مليار جنيه حجم أعمال جديدة العام المقبل

❏ 4 شركات جديدة تدخل السوق فى 2018

❏ لقاءات ترويجية بالمناطق الصناعية والتجارية واستهداف مديرى التمويل



شريف عمر



أبدى مسئولو الجمعية المصرية للتخصيم نظرة تفاؤلية، بشأن الرواج الاستثمارى المنتظر للنشاط فى السوق المصرية خلال العام المقبل، فى أعقاب ارتفاع حجم الأعمال بنسبة 61% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، تزامناً مع دخول شركات جديدة، فيما تطمح الجمعية إلى زيادة قيمة الأوراق المالية المخصمة بنحو مليارى جنيه خلال العام المقبل.



وكانت الجمعية المصرية للتخصيم، برئاسة جمال محرم، رئيس مجلس الإدارة، قد عقدت مؤخراً ندوة تحت عنوان: دور نشاط التخصيم فى نشر وتنمية الشمول المالى وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي"GIZ".



وحضر الندوة كل من عمر زين، العضو المنتدب لشركة القاهرة للتخصيم، وتامر صادق، المدير العام للشركة، وعلاء جودة، مدير عام وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات، بجانب إيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، وزكريا محيى، مدير عام الرقابة على الشركات بالهيئة، وعلياء سليمان، شريك شركة "AIT" للاستشارات.



وفى البداية، شرح جمال محرم، آلية عمل التخصيم فى السوق المحلية، والتى تمكن الشركات من التعامل مع إحدى الشركات أو الأفراد والذى باع خدمة أو سلعة ما لشركة تجارية كبرى، مقابل تعهد من الأخيرة بسداد قيمة الخدمة خلال 6 شهور على سبيل المثال، وهنا تتدخل شركة التخصيم لسداد نحو %90 من قيمة البيع لصالح الطرف الأول، على أن تنتظر لحين حصولها على قيمة العملية من الطرف الثانى فى التوقيت المتفق عليه.



وأضاف أنه بعد الحصول على قيمة العملية، تسدد شركة التخصيم النسبة المتبقية من القيمة للطرف الأول، مقابل الحصول على عمولة من المبلغ الاجمالى تتراوح بين 20 - %24 لدى الشركات العاملة بالمجال.



ولفت إلى أن السوق تضم حالياً 7 شركات فقط تعمل وتمارس النشاط، أقدمها الشركة المصرية لضمان الصادرات، وتلاها شركات أخرى منها "درايف"، والقاهرة للتخصيم، و"إيجيبت فاكتورز"، وتمويل القابضة التابعة لأوراسكوم للتنمية، والمصريين للتخصيم، موضحاً أن القانون المصرى ينص على وجود مساهمات من بنوك أو شركات مالية قابضة بداخل هيكل مساهمات أى شركة تخصيم، واشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن 10 ملايين جنيه.



وقال "محرم" إن التخصيم سيشهد نمواً لافتاً خلال العام المقبل، وليس هناك دليل على ذلك سوى الاهتمام المعلن من البنوك باختراق المجال، بجانب بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية، فى ظل تأكدهم من ارتفاع العائد الاستثمارى للنشاط. وكشف عن أنه من المخطط ظهور وتأسيس 4 شركات جديدة خلال العام المقبل، فى ظل اهتمام بنكى الأهلى، ومصر باختراق المجال، بينما تسعى شركتا المجموعة المالية هيرمس، وبلتون المالية القابضة، إلى تأسيس أذراع تخصيم وبدء العمل فى العام الجديد، وهو ما يعزز التفاؤل بشأن قدرة النشاط على زيادة حجم العمليات بنحو مليارى جنيه فى 2018.



وأشار إلى أهمية نشاط التخصيم فى تعزيز جهود الحكومة فى تحقيق الشمول المالى، والتحول إلى الاقتصاد الرسمى، وزيادة ثقافة الحوكمة فى الأعمال الإدارية والمالية للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.



وأوضح أن التخصيم يسمح للشركات بالحصول على سيولة فى توقيت سريع، بدلاً من الانتظار لحين الحصول على قيمة الفاتورة، بما ييسر فرص تدبير رأس المال العامل، فى ظل تميز شركات التخصيم بإصدار القرار الاستثمارى للعميل فى غضون أسبوعين، عكس الفترة التى تستغرقها البنوك والتى تقارب 3 شهور للاستعلام الائتمانى واتخاذ القرار.



ونوه بأن شركات التخصيم تعمل مع جميع القطاعات العاملة فى السوق المحلية، ومنها العقارى والتجارة والتجزئة، والخدمات الهندسية، وتركز بشكل رئيسى على الشركات صغيرة الحجم، والتى تقل فرص استفادتها من التمويلات البنكية بسبب الاشتراطات الصعبة.



واستشهد بالعديد من الأرقام التى تدل على تطور نشاط التخصيم فى السوق المصرية خلال الفترة الماضية، وبدأها بأن قيمة الأوراق المالية المختصمة بنهاية أكتوبر الماضى، وصلت إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 4.3 مليار بنسبة نمو %61 عن المحقق فى أكتوبر 2016، فيما زادت نسبة العملاء إلى 280 مقابل 256.



وشرح الحضور فى الندوة النقاط المتضمنة فى القانون المنتظر للتخصيم والتأجير التمويلى، والذى ينص على السماح لشركات التخصيم بتقديم تمويلات 10 أضعاف قيمة رأس المال، كما ينظم القانون آليات حماية الأطراف الثلاثية فى عملية التخصيم، ويسمح للشركات بإعادة تخصيم محفظة الأوراق المالية المملوكة لها، ويحدد المعايير المالية والحوكمة للشركات.



وأكدوا أن القانون حالياً لدى مجلس الدولة لوضع اللمسات النهائية، قبل إرساله لمجلس الوزراء، كآخر الخطوات الحكومية، تمهيداً لإرساله لمجلس النواب، للمناقشة وإقراره بشكل رسمى.



وشدد "محرم" على أن جمعية التخصيم مستمرة فى نهجها الترويجى للقطاع فى السوق المصرية، وأجرت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع رجال الأعمال والاتحادات التجارية سواء فى القاهرة أو أسيوط والقليوبية والمنوفية، وتسعى إلى عقد العديد من الندوات واللقاءات خلال العام المقبل.



وأشار إلى أن الجمعية تأسست منذ عام ونصف، من خلال مشاركة كل الشركات العاملة فى المجال، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وستسعى مستقبلاً إلى عقد لقاءات وتدريبات مع المديرين التمويليين بالشركات المحلية لشرح كل آليات التمويل المتاحة محلياً وعلى رأسها التخصيم.



وأكد أن نشاط التخصيم لايزال منخفضاً للغاية فى مصر، ضارباً المثال بتركيا التى لديها 66 شركة، والبرازيل 594، رغم مرور أكثر من 15 عاما على إطلاق أول شركة تخصيم مصرية.



وكان محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قال فى آخر بيان صحفى من الهيئة عن التخصيم، إن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 6.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 مقارنة بـ 3.8 مليار للفترة المقابلة من العام السابق، محققة ارتفاعاً %53، كما قدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات السبع المرخص لها من الهيئة بنحو 4.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، بزيادة %45 مقارنة بنهاية الشهر المناظر للعام السابق.



وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو %89.32 تخصيم محلى و%10.67 تخصيم دولى، واستفادة من التخصيم 277 شركة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 247 شركة للفترة المقابلة من العام السابق.