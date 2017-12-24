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سيـــاســة
ضبط 329 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة
الأحد 24 ديسمبر 2017 12:34 م
مطارات القاهرة
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مطارات القاهرة
دعاء محمود:
تمكنت وحدة المنافذ الأثرية بمطار القاهرة الدولي من ضبط 329 عملة معدنية أثرية، مع أحد الركاب المصرين أثناء محاولة تهريبهم إلى فرنسا.
وقال دكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، أنه بعد المعاينة من قبل لجنة أثرية من وزارة الآثار، تم التأكد من اثريتهم و قد تم مصادرتهم لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لعام 2010
وقال أحمد الراوي رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إن العملات تتضمن 13 عملة ترجع إلى العصر البيزنطي، و157 عملة ترجع لعصر بطليموس الرابع، وبطليموس الخامس، وبطليموس السادس من العصر اليوناني الروماني و تحمل صور ولوجوهات وكتابات ومناظر مختلفة بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العملات ترجع لللعصر الروماني عليها صور لعدد من الآباطرة.
وأضاف الراوي أن بعض الصور والكتابات على العملات قد تكون غير واضحة، حيث إنها في حالة سيئة من الحفظ وتحتاج إلى ترميم فوري وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على العملات لحين انتهاء التحقيقات ونقلها إلى أحد المخازن المتحفية التابعة للوزارة.
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