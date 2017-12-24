النعيم تحدد القيمة العادلة لحديد عز عند 19.9 جنيه

البورصة 6

مصطفى طلعت:



حدد بنك الاستثمار النعيم القيمة العادلة لسهم شركة حديد عز عند 19.9 جنيه، مع تبديل التوصية من الاحتفاظ إلى التجميع، في الوقت الذي يتداول فيه السهم حالياً عند 19.47 جنيه.



وذكر "النعيم" في ورقة بحثية حديثة حصلت "المال على نسخة منها أن تكاليف الفوائد ما زالت تعرقل الطريق نحو الربحية، متوقعاً أن تستمر الخسائر خلال الربع الأول من 2018 في ضوء ترقب بقاء معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية لدى مصنع الحديد المختزل الجديد عند مستويات منخفضة إلى أن تنخفض أسعار الفائدة.



وحققت الشركة صافي خسائر بقيمة 315 مليون جنيه، مقارنة بخسارة 550 مليون جنيه في الربع الثاني من 2017 وخسارة 188 مليون جنيه في الربع الثالث من 2016، بزيادة عن تقديرات النعيم حول تحقيق خسائر بقيمة 410 مليون جنيه.



وأشار "النعيم" إلى أن حديد عز سجلت إيرادات بقيمة 11.4 مليار جنيه، بارتفاع 16.7٪ ربع سنوي و93٪ سنوي، بدعم من زيادة في كل من حجم المبيعات والأسعار.



أضاف النعيم: "على الرغم من توقعات إستمرار التحديات بالأجل القريب في ظل التوجه نحو مستويات مرتفعة للرفع المالي إلا أن النظرة المستقبلية ما زالت إيجابية على المدى الطويل".