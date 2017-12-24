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بورصة وشركات
هيرمس: FIM التابعة تدير أصول بـ 2.5 مليار دولار
الأحد 24 ديسمبر 2017 12:23 م
كريم عوض الرئيس التنفيذى لهيرمس
أخر الأخبار
كريم عوض الرئيس التنفيذى لهيرمس
إيمان القاضي وأحمد علي
قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي بشركة المجموعة المالية هيرمس، إن حجم الأصول المدارة بواسطة شركة "FIM" التابعة بلغ 2.5 مليار دولار، عقب دمج أصول هيرمس المدارة تحت مظلة FIM.
وأضاف عوض، خلال مؤتمر صحفي للشركة، اليوم الأحد، أن حجم الأصول المدارة مع الاستثمار المباشر بالمجموعة بلغ 5 مليارات دولار.
وأوضح أن استحواذ هيرمس على 50% من شركة FIM بقيمة 21.5 مليون دولار، جاء في إطار إستراتيجيتها للتوسع بالأسواق الناشئة وما قبل الناشئة، مشيرًا إلى أن FIM تدير أصول بكلا النوعين من الأسواق المالية.
المجموعه الماليه هيرمس القابضه
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