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سيـــاســة
طلب إحاطة حول استحواذ خورشيد على إعلام المصريين
الأحد 24 ديسمبر 2017 12:18 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
قدم النائب عبد الحميد كمال طلب إحاطة لرئيس الوزراء حول إعلان الوزيرة السابقة للاستثمار داليا خورشيد، بأن شركتها "إيجيل كابيتال" قد قامت بالاستحواذ على مجموعة شركات إعلام المصريين، والتى تضم مجموعة قنوات فضائية وشركات للتدريب الإعلامي والاستشارات والسينما ومواقع صحافية.
وأضاف النائب فى طلب الإحاطة، ووفق تصريح الوزيرة السابقة، بأنها باكورة الصفقات التى قامت بها الشركة التى ترأس مجلس إدارتها!! وكيف للوزيرة التى تم إعفاؤها من منصبها منذ شهور أن تساهم فى عمل صفقات كبيرة بهذا الشكل؟ لما لها من تأثير على الرأي العام المصري!.
وتساءل النائب: هل ذلك يتفق مع استراتيجية الحكومة المعلنة بالدستور حول مواجهة الفساد والحوكمة والحكم الرشيد وأعمال بمبدء الشفافية المنصوص عليها فى الدستور؟، وما هي الضوابط والمعايير لعدم سيطرة الإعلام الخاص على الإعلام المصري المملوك للدولة وحول دوره الخطير وتأثيره على عقول المصريين؟.
وتابع هل كانت إجراءات أعمال الصفقة مستوفية للشروط الدستورية والقانونية المنظمة، وتتفق مع عمل قانون الوزراء وعدم إعلان الشفافية والنزاهة واستراتيجية الفساد والتقاليد الوزارية؟.
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