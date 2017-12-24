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بورصة وشركات
هيرمس تدير 8 طروحات خلال 2018
الأحد 24 ديسمبر 2017 12:04 م
مصطفى جاد هيرمس 445
أخر الأخبار
مصطفى جاد 447
- جاد: ندير طرح شركة من سوق مبتدئ ببورصة لندن
إيمان القاضي وأحمد علي
قال مصطفى جاد، الرئيس التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن شركته تخطط لإدارة 8 طروحات خلال عام 2018 المقبل.
وأضاف جاد، خلال مؤتمر صحفي للشركة، اليوم الأحد، أن شركته ستدير 5 طروحات بالسوق المصرية، منها طرحين بالقطاع الصناعي بجانب بنك القاهرة، وطرحين بالسوق الإماراتية، وطرح بسوق لندن لإحدى الشركات من سوق مبتدئ.
هيرميس
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