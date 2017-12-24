هيرمس تدير 8 طروحات خلال 2018

- جاد: ندير طرح شركة من سوق مبتدئ ببورصة لندن



إيمان القاضي وأحمد علي



قال مصطفى جاد، الرئيس التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن شركته تخطط لإدارة 8 طروحات خلال عام 2018 المقبل.



وأضاف جاد، خلال مؤتمر صحفي للشركة، اليوم الأحد، أن شركته ستدير 5 طروحات بالسوق المصرية، منها طرحين بالقطاع الصناعي بجانب بنك القاهرة، وطرحين بالسوق الإماراتية، وطرح بسوق لندن لإحدى الشركات من سوق مبتدئ.