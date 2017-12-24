قابيل: شريان الحياة بدأ يدب بمدينة الجلود الجديدة بالروبيكى

- إجمالي المصانع العاملة ارتفع لـ 24.. وإنشاء مجلس أمناء للإشراف



محمد ريحان



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شريان الحياة بدأ يدب في مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى، وتسير معدلات التشغيل وفق الخطة التي وضعتها الوزارة، وبدأ عدد كبير من المصانع والمدابغ في مرحلة التشغيل والإنتاج والتصدير.



وأشار إلى أن إنشاء هذه المدينة الجديدة لم يكن يستهدف نقل الصناع من منطقة سور مجرى العيون إلى الموقع الجديد فقط، ولكنه استهدف في المقام الأول تطوير صناعة الجلود ومراعاة النواحي البيئية والاقتصادية، لتصبح هذه المنطقة مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة على طراز عالمي.



وذكر أنه تقرر إنشاء مجلس أمناء لمدينة الجلود بالروبيكي يتولى الإشراف على إدارة وتشغيل خدمات المدينة وكذا أعمال الصيانة، مشيرًا إلى أن هذا المجلس سيضم أعضاء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، وممثلين لغرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للجلود، إلى جانب منتجين يمثلون مختلف أحجام الصناعة بالمدينة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية، التي قام بها الوزير صباح اليوم – الأحد – لموقع مدينة الجلود بالروبيكى، وتفقد خلالها 4 مصانع جديدة بدأت الإنتاج الفعلى، وتشغيل الخدمات بالمدينة من نقطة شرطة ووحدة إطفاء، فضلاً عن المحال التجارية الجديدة.



وتفقد أعمال الإنشاءات الجارية بعدد من الوحدات الإنتاجية، ورافق الوزير خلال الجولة المهندس ياسر المغربى مستشار الوزير للمشروعات القومية، والمهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.



وأوضح الوزير أن إجمالي المصانع العاملة حاليًا بالمدينة بلغ 24 مصنعًا بعد تشغيل الـ 4 مصانع الجديدة، وتشمل جميع الأنشطة بمجال دباغة الجلود من مدابغ صغيرة ومتوسطة وكبيرة ومخازن للجلود والكيماويات المساعدة في عملية الصناعة، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي.



وأكد قابيل حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لإتمام عملية نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى، لافتًا إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تحمل الدولة كافة نفقات عملية النقل قد ساهم بشكل كبير في إسراع وتيرة نقل هذه المدابغ إلى المدينة الجديدة.



وفيما يتعلق بموقف أعمال الهدم بمنطقة مجرى العيون، لفت الوزير إلى أنه قد تم هدم وإزالة جزء كبير من مدابغ مجرى العيون سواء التي قررت الانتقال إلى الروبيكى أو تلك التي فضلت الحصول على تعويضات مالية، وجار حاليًا هدم وإزالة باقي المنشآت، مشيرًا إلى أنه مع مطلع العام المقبل سيكون قد تم الانتهاء من نقل جميع الوحدات الإنتاجية من مجرى العيون إلى مقر المدينة الجديدة بالروبيكى.



وأضاف قابيل أنه يجري حاليًا ترفيق المرحلة الثانية من المدينة والتي تقدر مساحتها بـ 135 ألف متر مربع، ووجه بضرورة الانتهاء من أعمال الترفيق قبل حلول شهر أبريل المقبل، بما يسهم في سرعة استيعاب جميع التوسعات المطلوبة للمصانع الراغبة في إتمام عملية النقل بالإضافة إلى إنشاء مصانع للصناعات المغذية والتكميلية لصناعة دباغة الجلود.



وتفقد وزير التجارة والصناعة خلال الجولة سير العمل بنقطة الشرطة ووحدة الإطفاء إلى جانب خط النقل العام المخصص لنقل العاملين للمدينة، والذي بدأ بالفعل في العمل، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من إنشاء نقطة إسعاف لخدمة القاطنين والعاملين بالمدينة.