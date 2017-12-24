القابضة تخصص 1.7 مليار جنيه لصالح البحيرة لتوزيع الكهرباء

الشركة القابضة للكهرباء 2

عمر سالم



خصصت الشركة القابضة لكهرباء مصر 1٫7 مليار جنيه، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، من إجمالى قروض تصل إلى 19 مليارا كانت قد حصلت عليها أغسطس الماضى من بنكى الأهلى ومصر.



قال المهندس محمد السيد سطوحي، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إن المبلغ المخصص سيتم ضخه خلال 3 أعوام، بداية من العام المالى الحالي، لافتا إلى أن إجمالى ما سيتم ضخه العام المالى الحالى يصل إلى 500 مليون جنيه.



وأشار سطوحي، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن الشركة ستوجه تلك المخصصات لتنفيذ وتطوير 3 مراكز تحكم خلال الفترة المقبلة، لتقليل الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، كما ستنفذ أكثر من 2000 كشك كهرباء، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وتركيب نحو 5000 عمود كهرباء.



وانتهت «البحيرة للكهرباء» من تركيب 173 ﺃﻟﻒ عداد ﺑﻜﺎﺭﺕ، ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ 2.3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ على استبدال ﺟﻤﻴﻊ العدادات، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﻜﺎﺭﺕ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﻊ، كما تستهدف العمل على زيادة عدد الأكشاك ومحولات الجهد المنخفض والمتوسط، لرفع القدرة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالشركة، ورفع الكفاءة الخاصة بالشبكة وتقليل الفقد.



وتمتلك ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ الكهرباء ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﺑﺎﺗﺴﺎﻉ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ، ﻭمدينة ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍالخطاطبة، بمحافظة المنوفية، ومحافظة ﻣﻄﺮﻭﺡ، ﻭﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻡ.



وفى السياق نفسه، كشف مصدر مسئول بالشئون التجارية للشركة، أنها انتهت من تحويل كابلات هوائية إلى أرضية بتكلفة تصل لـ24 مليون جنيه حتى الآن.



وأشار إلى أن «البحيرة للتوزيع» خصصت 60 مليون جنيه لتحويل الكابلات والشبكات الهوائية إلى أرضية، عبر شركات محلية، منها ألماكو، وإيجيماك، والتى تورد أيضا نحو 100 كشك كهرباء لصالح الشركة، من أجل تحسين الشبكة الكهربائية استعداداً للصيف المقبل.



كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلنت عن خطة نقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية المطلوب بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة بمليار جنيه للمرحلة الأولي.



وتستهدف الوزارة من الخطة الحالية تغيير 2481 كلم، على مستوى الجمهورية من كابلات هوائية إلى أرضية، أو مدفونة، وتنتهى المرحلة الأولى من المشروع العام المالى الحالى.