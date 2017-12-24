بلتون تدرس إصدار شهادات إيداع دولية

بلتون المالية القابضة

أحمد على



تدرس شركة بلتون المالية القابضة، إصدار شهادات إيداع دولية GDR، خلال الفترة المقبلة، عقب انتهائها من رفع نسبة التداول الحر إلى %22.7.



وقال مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بالشركة، إنه عقب نجاحها فى زيادة نسبة التداول الحر، وتوسيع قاعدة الملكية بدخول مساهمين جدد ذوى ملاءة مالية كبيرة، فإن الشركة تدرس إمكانية إصدار شهادات GDR بهدف رفع معدلات السيولة على السهم، وإتاحة إمكانية دخول عملاء جدد، مؤسسات، وأفراد.



يذكر أن "بلتون" كانت أعلنت الخميس الماضي، عن تنفيذ صفقة بيع % 11.2 من أسهمها، تمثل 18.876.766 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 250.305 مليون جنيه.



وأوضح عبد العزيز أن عدد المساهمين الذين اشتروا الحصة بلغ 15 مساهما، موزعين بين مؤسسات أجنبية ومحلية وأفراد، مضيفا أن شركة أوراسكوم للإعلام "OTMT" – المساهم الرئيسى- تمسكت بألا تقل حصتها فى "بلتون" عن %70، ولذا باعت %7 من حصتها البالغة %77، فيما باعت شركة أكت المالية 4.2%، ليبلغ إجمالى الحصة التى تم بيعها %11.2.



وأشار إلى أن أكبر حصة خصصت لأحد المساهمين بلغت %3، فيما تراوحت باق الحصص بين %2-1لكل مساهم.



وأوضح باسم عزب، العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، أن نسبة المؤسسات الأجنبية فى الحصة المباعة البالغة %11.2 يتجاوز النصف، فيما تتوزع النسبة الباقية بين مؤسسات عربية ومصرية وأفراد، من الأثرياء العرب.



وأكد أن الصفقة استهدفت فى الأساس زيادة نسبة التداول الحر، علاوة على ضم مؤسسات مالية كبرى لهيكل مساهمى «بلتون»، بما يدعم نشاط السهم، وجاذبيته أمام المؤسسات الأجنبية والعربية، خلال الفترة المقبلة، فى ظل التزامهم بسياسات تمنع الاستثمار فى الأسهم غير النشطة.



وأضاف أن تلك الخطوة من شأنها تأهيل سهم «بلتون» للتمثيل فى المؤشر الرئيسى للسوق المصرية EGX 30، بما يدعم خطة المساهمين الرئيسيين فى خلق كيان جاذب للاستثمارات الأجنبية والعربية، لا سيما المؤسسات.



وأشار إلى أن المساهمين الجدد لديهم الرغبة فى الاكتتاب، بزيادة رأس المال المرتقبة لـ"بلتون"، لافتا إلى أن الأخيرة انتهت من الإجراءات القانونية.



يذكر أن "بلتون" تقدمت بمستندات زيادة رأسمالها من 338.03 مليون جنيه إلى 1.34 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه، موزعة على 500 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد.