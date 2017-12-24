الرقابة المالية تدرس التأمين الإجبارى على الخبراء

محمد عمران 2

كتب- ماهرأبوالفضل:



تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية، على دراسة التأمين الإجبارى على الخبراء فى القطاعات الثلاث الخاضعة لرقابتها، وتضم التأمين، وسوق المال، والتمويل العقارى.



قال مسئول تأمينى، إن محمد عمران، رئيس الرقابة المالية، ألمح فى اجتماعه الأخير مع رؤساء شركات التأمين، إلى أن الهيئة تدرس إصدار قرار يلزم الخبراء الخاضعين لرقابة الهيئة، بإصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر المسئولية المهنية، أسوة بوسطاء التأمين.



أشار المصدر فى تصريح لـ«المال»، الى أن وثيقة المسئولية المهنية المزمع إصدار قرار بشأنها تكون ضمن المستندات الرسمية للتسجيل، فى سجلات الهيئة والحصول على تراخيص مزاولة المهنة.



وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، يصل إجمالى خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بنشاط التأمين إلى 418 خبيرًا حتى نهاية أكتوبر الماضى، و335 خبيرًا استشاريًا، و41 إكتواريًا، فيما يصل إجمالى عدد الخبراء بنشاط التمويل العقاري-خبراء التقييم-195 خبيرًا، و214 وسيطًا، و168 وكيلا عقاريا، وبلغ عدد الخبراء فى نشاط سوق المال 164 خبيرًا، سواء مديرى عمليات، أو مخاطر، أو مراجعين داخليين.



أوضح المصدر، أن وثيقة المسئولية المهنية، تغطى المخاطر المترتبة عن نشاط المؤمن عليه-الخبير- التى تؤثر سلبا على العميل، أو تلحق الضرر به نتيجة خطأ مهنى غير متعمد.



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت - بموجب القرار23 لعام 2014- وسطاء التأمين، أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بتقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية ضمن المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديد الترخيص.