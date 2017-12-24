الإسكان: بدء التعاقد مع عملاء 6 أكتوبر الزراعية بالحزام الأخضر ​

الوحدات السكنية 22

بدور إبراهيم:



يبدأ اليوم جهاز مدينة 6 أكتوبر استقبال المتقدمين للتعامل علي الأراضي المُلغي تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، حيث سيتم السير في إجراءات التعاقد لمقدمي رغبات السداد العيني، واستلام اخطارات السداد بالمبالغ المطلوبة نظير السداد النقدي، وسداد المقدمات المطلوبة خلال 60 يوماً من تاريخ المطالبة، تمهيداً لإجراء التعاقد.



صرح بذلك المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، موضحاً أنه سيتم خلال أيام بدء التنفيذ الفعلي لأعمال المرافق لكامل أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة (12494) فداناً.