EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هيرميس: 700 مليون دولار حجم المنتجات المهيكلة
الأحد 24 ديسمبر 2017 11:19 ص
هيرميس المؤسسة الجديد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
هيرميس: أداء الأسهم إيجابي في رمضان خلافا للاعتقاد
هيرميس: أسواق المال القوية أساس تقدم الدول الصناعية
هيرميس تشرف على صفقات بـ 700 مليون دولار
هيرميس: 10% نمواً بالإيرادات التشغيلية
هيرميس المؤسسة الجديد
إيمان القاضي وأحمد علي
كشف محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية "هيرميس"، أن شركته أطلقت منتجات جديدة بمسمي "منتجات مهيكلة"، في بداية العام الحالي، بحجم قدر بـ 700 مليون دولار.
وأضاف عبيد، خلال مؤتمر صحفي للشركة، اليوم الأحد، أن المنتجات المهيكلة تشبه فكرة صناديق المؤشرات، لكنها موزعة على أسواق مختلفة وتقوم على فكرة إدارة أموال المستثمرين في أسهم قطاعات محددة بأسواق مختلفة، مشيرًا إلى أنها لا تعتبر محفظة مالية في نفس الوقت.
هيرميس
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا