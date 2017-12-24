هيرميس: 700 مليون دولار حجم المنتجات المهيكلة

هيرميس المؤسسة الجديد

إيمان القاضي وأحمد علي



كشف محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية "هيرميس"، أن شركته أطلقت منتجات جديدة بمسمي "منتجات مهيكلة"، في بداية العام الحالي، بحجم قدر بـ 700 مليون دولار.



وأضاف عبيد، خلال مؤتمر صحفي للشركة، اليوم الأحد، أن المنتجات المهيكلة تشبه فكرة صناديق المؤشرات، لكنها موزعة على أسواق مختلفة وتقوم على فكرة إدارة أموال المستثمرين في أسهم قطاعات محددة بأسواق مختلفة، مشيرًا إلى أنها لا تعتبر محفظة مالية في نفس الوقت.