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بورصة وشركات
هيرمس تخطط لاختراق أنشطة التأمين والتمويل العقاري
الأحد 24 ديسمبر 2017 11:00 ص
شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية
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شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية
إيمان القاضي وأحمد علي:
كشف كريم عوض، الرئيس التنفيذي بشركة المجموعة المالية هيرمس، أن شركته تخطط لاختراق أنشطة التأمين والتمويل العقاري وحلول المدفوعات خلال 12 -24 شهرا المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي تعقده الشركة حاليا، أن "هيرمس" ستحدد النشاظ الذي ستبدأ في إضافته لمجموعة الخدمات المالية غير المصرفية خلال الأيام القادمة، خاصة عقب ضم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتخصيم وخدمات التقسيط.
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