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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 ديسمبر
الأحد 24 ديسمبر 2017 10:18 ص
درجات الحرارة اليوم
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درجات الحرارة اليوم
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، انخفاض آخر ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 18
وسط الدلتا 13 18
الإسكندرية 14 17
بلطيم 15 17
مطروح 13 16
السلوم 12 16
سيوة 10 18
بورسعيد 16 18
دمياط 16 19
العريش 13 19
رفح 12 19
الإسماعيلية 12 19
السويس 13 19
رأس سدر 15 20
نخل 10 18
نويبع 16 19
طابا 16 20
كاترين 07 16
الطور 17 21
شرم الشيخ 23 26
الغردقة 18 24
مرسى علم 19 25
الفيوم 12 18
بنى سويف 11 18
المنيا 10 18
أسيوط 10 19
سوهاج 12 20
قنا 14 21
الأقصر 13 22
أسوان 14 25
أبوسمبل 19 24
الوادى الجديد 13 22
شلاتين 22 28
أبو رماد 22 27
رأس حدربة 23 26
حلايب 23 26
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