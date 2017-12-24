أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 ديسمبر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

متابعات:

تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 ديسمبر.

مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏
Alexandria 05:22 AM 06:55 AM 12:00 PM 02:45 PM 05:03 PM 06:28 PM 01:15 AM
Assiut 05:12 AM 06:41 AM 11:55 AM 02:49 PM 05:08 PM 06:28 PM 01:10 AM
Asyut 05:12 AM 06:41 AM 11:55 AM 02:49 PM 05:08 PM 06:29 PM 01:10 AM
Cairo 05:15 AM 06:47 AM 11:55 AM 02:42 PM 05:01 PM 06:24 PM 01:09 AM
Damanhour 05:20 AM 06:53 AM 11:58 AM 02:43 PM 05:02 PM 06:26 PM 01:14 AM
Damanhur 05:20 AM 06:53 AM 11:58 AM 02:43 PM 05:02 PM 06:26 PM 01:14 AM
Giza 05:16 AM 06:47 AM 11:55 AM 02:43 PM 05:01 PM 06:24 PM 01:11 AM
Port Said 05:13 AM 06:46 AM 11:51 AM 02:36 PM 04:54 PM 06:18 PM 01:06 AM
Suez 05:10 AM 06:42 AM 11:50 AM 02:38 PM 04:56 PM 06:19 PM 01:04 AM
Tanta 05:18 AM 06:50 AM 11:56 AM 02:42 PM 05:00 PM 06:24 PM 01:12 AM
Zagazig 05:15 AM 06:48 AM 11:54 AM 02:40 PM 04:59 PM 06:22 PM 01:09 AM
Cairo Governorate 05:16 AM 06:47 AM 11:55 AM 02:43 PM 05:01 PM 06:24 PM 01:11 AM
Mansoura 05:16 AM 06:49 AM 11:54 AM 02:40 PM 04:58 PM 06:22 PM 01:10 AM
Alexandria Governorate 05:23 AM 06:55 AM 12:00 PM 02:46 PM 05:04 PM 06:28 PM 01:16 AM
6 October City 05:16 AM 06:48 AM 11:55 AM 02:44 PM 05:02 PM 06:25 PM 01:10 AM
Gizah 05:15 AM 06:46 AM 11:54 AM 02:43 PM 05:01 PM 06:24 PM 01:09 AM
Mansourah 05:16 AM 06:49 AM 11:54 AM 02:40 PM 04:58 PM 06:22 PM 01:10 AM
October 6 05:16 AM 06:48 AM 11:55 AM 02:44 PM 05:02 PM 06:25 PM 01:10 AM
Sharm al Shaikh 05:00 AM 06:30 AM 11:43 AM 02:35 PM 04:54 PM 06:15 PM 12:58 AM
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