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استثمار
بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار ومصر الخير
الأحد 24 ديسمبر 2017 10:00 ص
سحر نصر 787
أخر الأخبار
سحر نصر 787
أحمد عاشور:
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، منذ قليل ، مع الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون لتطوير قرية الشيخ زين الدين بطهطا بمحافظة سوهاج، بقيمة 17.6 مليون جنيه، بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج.
وأوضحت نصر أن البروتوكول يأتى فى اطار استكمال الجهود التنموية التي تقوم بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، من أجل تطوير القرى الأكثر احتياجا، موضحة أن الوزارة حريصة على الاستجابة لاحتياجات المشروعات والبرامج التنموية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذها على الوجه الأكمل، بما يعود بالنفع على المجتمع، مشيرة إلى أن الهدف من تمويل عملية تطوير قرية الزين بمحافظة سوهاج من أجل إحداث تنمية متكاملة بالقرية، وذلك من خلال دعم قطاع الصحة، وتحسين بيئة السكن للأسرة المستحقة، ودعم مؤسسات قطاع التعليم، من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام، يساهم فى تعزيز الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص الحصول علي الخدمات العامة المُحسَنة لجميع المواطنين في مصر.
وأكدت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تحمل علي عاتقها مسئولية تمويل المشروعات التنموية في محافظات مصر المختلفة، ومثال علي ذلك تنمية محافظة الوادي الجديد بمبلغ 15 مليون جنيه بهدف توصيل خدمات الصرف الصحي لعدد 5 قري بالمحافظة، وتنمية محافظة جنوب سيناء بمبلغ 30 مليون جنيه لتطوير ميناء الصيد البحري بمحافظة جنوب سيناء (المرحلة الثانية)، كما تعاون الوزارة مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات التى من شأنها تعزيز وضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى المناطق المهمشة التى ستسمح لمواطنيها، وبخاصة النساء، من المشاركة فى عملية النمو، فضلاً عن خلق نحو 126 ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرمانَا.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تؤمن بإن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال تكاتف جهود جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المحلى والدولى، ولذلك فهي تعمل من خلال وضع استراتيجيات شاملة إلى تخصيص الموارد المتاحة على النحو الأمثل وأن تستهدف الأنشطة الإنمائية المختلفة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.
وأوضح الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة ستتولى بالتنسيق مع محافظة سوهاج، أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة بقرية الشيخ زين الدين بسوهاج، ومد شبكات للمناطق المحرومة من مياه الشرب وعمل توصيلات المياه المنزلية القائمة علي الخطوط القديمة والجديدة وذلك لتحسين مياه الشرب بالقرية، بالإضافة الي مد توصيلات صرف صحي منزلية لعدة منازل بالقرية لتوصيل الصرف الصحي لأهالي القرية، وإعادة بناء عدد 41 منزل لتحسين بيئة السكن لمنازل الأسر المستحقة بالقرية، وتسقيف خرسانة لعدد 11 منزل لتحسين بيئة السكن لمنازل الأسر المستحقة بالقرية، وإنشاء مدرسة زين الدين الإعدادية بنات وتجهيزها لتوفير فرص تعليمية لأبناء القرية.
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