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سيـــاســة
مصدر أمني: مقتل وإصابة 9 إثر هجوم مسلح على مقهى بالعياط
الأحد 24 ديسمبر 2017 08:31 ص
قسم شرطة مركز العياط
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قسم شرطة مركز العياط
وكالات:
قال مصدر أمني، إن 4 ملثمين يستقلون الدراجات النارية قاموا بفتح النيران على رواد أحد المقاهي بقرية العامرية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن الحادث جنائي، والحصيلة الأولية له هي 3 قتلى و6 مصابين.
تلقى قسم شرطة مركز العياط بلاغاً من عدد من الأهالي يفيد بقيام مجموعة من الملثمين بفتح النيران على أحد مقاهي قرية العامرية؛ وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى مكان الحادث وجارٍ معرفة ملابسات الحادث وحصر الحصيلة النهائية للقتلى.
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