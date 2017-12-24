مصدر أمني: مقتل وإصابة 9 إثر هجوم مسلح على مقهى بالعياط

وكالات:





قال مصدر أمني، إن 4 ملثمين يستقلون الدراجات النارية قاموا بفتح النيران على رواد أحد المقاهي بقرية العامرية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن الحادث جنائي، والحصيلة الأولية له هي 3 قتلى و6 مصابين.



